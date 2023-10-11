به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع فراروی تولید با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته برای سرمایه‌گذار فرش قرمز پهن می‌شود، گفت: باید از سرمایه‌گذاران استقبال کنیم و نباید آنها را به این اداره و آن اداره پاس‌کاری کنیم.

وی با بیان اینکه مسئولان مقابل سرمایه‌گذاران مسئولیت اجتماعی دارند، یادآور شد: به خاطر مردم باید از سرمایه‌گذاران حمایت کنیم و زیرا منجر به اشتغال و رفع بیکاری می‌شود.

استاندار مازندران با اظهار اینکه باید راهکارهایی برای حل مشکل سرمایه‌گذاران باید در استان پیدا شود، گفت: با تغییر رویکرد سرمایه‌گذار علاقمند به سرمایه‌گذاری در استان می‌شود زیرا بسترها در استان مازندران فراهم است.

حسینی پور تاکید کرد: هنر مدیران این است که با همکاری و همدلی و هم پوشانی شرایط را مهیا کنند و مسئولان نباید سرمایه‌گذاران را معطل کنند.