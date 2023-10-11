به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی که با حضور شهردار و برخی مدیران شهری و مسئولان نظامی برگزار شد، از اولین کاشی نگاره شهدای در حسینیه آیت الله مدنی دره مرادبیگ همدان رونمایی شد.

در این مراسم سید مسعود حسینی با بیان اینکه پیروزی نیروی مقاومت برابر رژیم صهیونیستی شیرینی و حلاوت خاصی به این روزها بخشیده اظهار کرد: انشاالله این پیروزی‌ها ادامه یابد و شاهد تحقق وعده الهی یعنی پیروزی حق علیه باطل باشیم و شاهد اقتدار و گستره روز افزون اسلام ناب محمدی باشیم.

وی با اشاره به برگزاری دومین کنگره هشت هزار شهید استان همدان گفت: شهر همدان این روزها مزین به نام و تصویر شهدا است و برگزاری دومین کنگره افتخار بزرگی برای همدان است که ده سال قبل اولین کنگره با مدیریت و برنامه‌ریزی سردار همدانی برگزار شد.

این مقام ارشد مدیریت شهری با بیان اینکه خوشحالیم خدمتگزاری به شهدا نصیب شهرداری همدان شده است، افزود: با همکاری سپاه و سازمان اوج، برنامه فصل شیدایی به عنوان یک اثر فرهنگی ماندگار برگزار شد و مردم از این برنامه به خوبی استقبال کردند.

حسینی خاطرنشان کرد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری باید از طریق هنر با مردم به ویژه جوانان سخن گفته شود و در این راستا برنامه‌های فرهنگی از جمله فصل شیدایی و دومین کنگره هشت هزار شهید استان همدان در دستور کار مسئولان قرار گرفت.

وی که به همراهی برخی از مدیران شهری و مسئولان نظامی برای رونمایی از کاشی نگاره‌های شهدای دره مرادبیگ در حسینیه آیت الله مدنی در این منطقه حضور یافته بودند، بیان کرد: شهید مدنی روزگاری در دره مرادبیگ نفس کشید و این منطقه در دوران دفاع مقدس محل تجمع رزمنده‌های بوده و شهدای گرانقدر و بزرگی را تقدیم نظام جمهوری اسلامی کرده است.

شهردار همدان عنوان کرد: هدف غایی همه مکاتب رسیدن به مدینه فاضله است، ما این موضوع را در دوران دفاع مقدس و جبهه‌ها دیدیم که هدف اصلی رزمندگان نه مادیات بلکه رسیدن به هدف متعالی و جاودانگی بود.

شهردار همدان اجرای دیوار نگاره‌های شهدا را به عنوان اثر فرهنگی جز برنامه‌های مهم مدیریت شهری برشمرد و افزود: تلاش داریم نام و یاد شهدا را با فضاسازی سطح شهر و دیوارنگاره‌ها زنده نگه‌داریم و یکی از مهمترین برنامه‌ها کاشی نگاره در هشت مکان است که اولین دیوار نگاره در دره مرادبیگ اجرا شده است.

این مقام ارشد مدیریت شهری کارهای فرهنگی را برای برجسته کردن ایثار و فداکاری رزمندگان و شهدا پراهمیت دانست و تصریح کرد: کمیته فضاسازی و تبلیغات بر عهده شهرداری همدان قرار گرفته و در این حوزه استفاده از ابزار هنری برای شهدا مورد توجه مجموعه شهرداری همدان، سپاه و همه دستگاه‌های اجرایی تحت مدیریت استاندار همدان قرار گرفته است.

وی با اشاره به بانوان همدانی در دوران دفاع مقدس گفت: زنان این سرزمین در نقش مادر، همسر و خواهر رشادت‌های زیادی برای حفظ این خاک و آب کرده‌اند که تصویر بانوان شهید در فضای شهر به خوبی گویای این موضوع است.

حسینی ضمن گرامیداشت یاد شهید سردار همدانی افزود: بین کنگره اول و دوم هشت هزار شهید استان همدان شهدای گرانقدر نظیر شهید همدانی، سلگی و خوش لفظ به فیض شهادت نائل شده‌اند که نشان دهنده باز بودن راه شهادت و فراتر از زمان و مکان است.