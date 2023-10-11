برگزاری بزرگترین نمایش میدانی شرق کشور در نیشابور

مهدی دونده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با کنگره ملی بزرگداشت ۲۵۳۲ شهید دیار سلسله الذهب بزرگترین نمایش میدانی شرق کشور با عنوان «صدای پای عشق» از ۱۹ الی ۲۶ مهر ۱۴۰۲ در ورزشگاه انقلاب نیشابور اجرا می‌شود.

سرپرست فرمانداری نیشابور افزود: نمایش تاریخی «صدای پای عشق» روایت طول تاریخ تشییع نیشابور تا لحظه شهادت سرداران شهید شوشتری، برونسی و قاجاریان را با دکورهای دوران‌های مختلف به نمایش می‌گذارد.

وی بیان کرد: شورای سقیفه و شهادت حضرت زهرا (س)، بارگاه یزید و قتلگاه امام حسین (ع)، حمله مغول به نیشابور، بی بی شطیطیه، ورود امام رضا (ع) به نیشابور، خیام و تقویم جلالی، فضل بن شاذان، شهادت سرداران شهید برونسی، شوشتری و قاجاریان از جمله پرده‌های نمایشی بزرگترین نمایش میدانی شرق کشور «صدای پای عشق» است.

دونده تاکید کرد: بزرگترین نمایش میدانی شرق کشور با عنوان «صدای پای عشق» به سفارش ستاد بزرگداشت کنگره ملی ۲۵۳۲ شهید دیار سلسله الذهب نیشابور بزرگ با حضور بیش از ۲۰۰ بازیگر در این شهرستان برگزار خواهد شد.

رئیس ستاد اجرایی کنگره ملی بزرگداشت ۲۵۳۲ شهید دیار سلسله الذهب شهرستان نیشابور عنوان کرد: علاقمندان برای حضور می‌توانند برای تهیه بلیط رایگان نمایش میدانی «صدای پای عشق» به سامانه اینترنتی تیکت مراجعه می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: بزرگترین نمایشگاه رزمی، فرهنگی و نمایش میدانی شرق کشور برگزاری نمایش میدانی با عنوان «صدای پای عشق» از ۱۹ تا ۲۶ مهر ۱۴۰۲ هرشب برای ۵ هزار تماشاچی روایت خواهد شد.

دونده اظهار کرد: نیشابور بزرگ مفتخر است در سال‌های دفاع مقدس حضور ۳۵ هزار رزمنده، ۳۱۳ آزاده و بیش از ۷ هزار جانباز را دارد.

سرپرست فرمانداری نیشابور گفت: همچنین اجلاسیه کنگره ملی ۲۵۳۲ شهیدان دیار سلسله الذهب نیشابور بزرگ در ۲۶ مهر ۱۴۰۲ با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خانواده معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و مردم ولایت مدار در ورزشگاه انقلاب نیشابور برگزار خواهد شد.