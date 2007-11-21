آمریکا و اسرائیل خواهان کشاندن لبنان به جنگ داخلی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، تشرین نوشت که لبنان در حال حاضر در لبه پرتگاه و در آستانه بحران و هرج و مرج نابود کننده قرار دارد.

به نوشته این روزنامه سوری، آمریکا و رژیم اسرائیل خواهان انتخاب رئیس جمهوری در لبنان هستند که بر ضد مقاومت فعالیت کند، سوریه و کشورهای عربی را دشمن قلمداد کند و لبنان را وارد خاورمیانه جدید که هویت صهیونیستی در آن آشکار است، کند.

تشرین در ادامه نوشت: به باور واشنگتن هر کشوری که خارج از قانون آمریکا عمل کند و تحت سرپرستی این کشور قرار نداشته باشد، نیازمند تغییرات بنیادی است. نومحافظه کاران آمریکا در برقراری هرج و مرج در عراق موفق شدند و این افراد در حال حاضر نیز تلاش می کنند این تجربه را به دیگر کشورهای منطقه گسترش دهند.

این روزنامه در مورد کنفرانس آناپولیس نیز نوشت: کنفرانس آناپولیس کنفرانسی برای برقراری صلح نیست بلکه با هدف عادی سازی روابط میان قاتل و مقتول و گشودن تمامی درها به سوی رژیم اسرائیل با هویت صهیونیستی آن و به منظور آواره کردن تمامی کسانی که در سرزمین تاریخی فلسطین باقی مانده اند، برگزار می شود.

تشرین در پایان افزود: منطقه در آستانه وقوع حوادث خطیری قرار دارد و این موضوع هشداری است برای تمامی کشورهای عربی تا خود را نجات دهند و پیش از آنکه حاکمیت و اراضی آنها از بین رود، با یکدیگر متحد شوند.