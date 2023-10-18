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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۵۱

در پی جنایت شب گذشته رژیم صهیونیستی؛

تجمع مردم البرز در حمایت از فلسطینی ها برگزار شد

تجمع مردم البرز در حمایت از فلسطینی ها برگزار شد

کرج- مردم البرز در پی جنایت شب گذشته رژیم صهیونیستی در بمباران بیمارستان المعمدانی غزه در حمایت از فلسطینی ها تجمع برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح چهارشنبه راهپیمایی و تجمع بزرگ حمایت از مردم بی پناه و مظلوم غزه در کرج برگزار شد.

این تجمع که با حضور گسترده مردم انجام شده است از میدان شهدا به سمت آستان مقدس امامزاده حسن (ع) برگزار شد.

کد مطلب 5909148

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