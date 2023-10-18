تجمع مردم البرز در حمایت از فلسطینی ها برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح چهارشنبه راهپیمایی و تجمع بزرگ حمایت از مردم بی پناه و مظلوم غزه در کرج برگزار شد.

این تجمع که با حضور گسترده مردم انجام شده است از میدان شهدا به سمت آستان مقدس امامزاده حسن (ع) برگزار شد.