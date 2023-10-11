به گزارش خبرنگار مهر، محسن افشارچی، بعد از چهارشنبه در آئین افتتاح پروژه سیلوی ۳۰ هزار تنی گرماب اظهار کرد: با خرید تضمینی گندم از کشاورزان، ۶۵ هزار میلیارد ریال مبلغ این گندمها براورد شده است که طبق برنامهریزی به کشاورزان پرداخت میشود.
وی با بیان اینکه تا هفته گذشته ۴۸ هزار میلیارد ریال از این مطالبات پرداخت شده است، ابراز کرد: مابقی آن نیز طی روزهای آینده به حساب گندمکاران واریز میشود.
استاندار زنجان میزان گندم خریداری شده از کشاورزان را ۴۳۰ هزار تن گندم اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به سال گذشته بیش از ۲ برابر افزایش نشان میدهد.
فرماندار خدابنده نیز در این آئین بیان کرد: بیش از نصف گندم استان در شهرستان خدابنده تولید میشود و ۹۵ درصد گندم تولیدی در آن به صورت دیم است.
جواد تاراسی با اشاره به اینکه این شهرستان استعداد بالایی در تولید محصولات کشاورزی با بهرهوری قابل توجه دارد، تصریح کرد: شهرستان خدابنده در زمینه بهرهوری در بخش کشاورزی از نظر استفاده تجهیزات و دانش کشاورزی در استان پیشرو است.
وی با بیان اینکه یک ششم اراضی آبی استان در خدابنده است، خاطرنشان کرد: باید با مدیریت منابع آبی هم تولید بالایی داشته باشیم و هم از مصرف بیرویه آب جلوگیری کنیم.
به گزارش مهر، سیلوی سی هزار تنی گرماب در مساحت ۱۳ هزار مترمربع و با هزینه ۳۰۰ هزار میلیارد ریال احداث شده است.
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