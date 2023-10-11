۱۱۰ سری جهیزیه به نوعروسان قمی در حرم بانوی کرامت اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این آئین با حضور حجت الاسلام محمد سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س)، سردار مهدی کبیری‌پور جانشین فرمانده سپاه قم، حجت الاسلام محمدطه مهری مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره)، عباس ذاکریان فرماندار قم و جمعی از نوعروسان قمی در شبستان امام خمینی حرم حضرت معصومه (س) برگزار شد.

آیت الله سعیدی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سپاه پاسداران را از نهادهای پربرکت انقلاب اسلامی عنوان داشت و اظهار کرد: کمیته حضرت امام از برکات و شعب همین شجره طیبه انقلاب است که از ابتدای تأسیس عزت‌مندانه این نهاد، خدمات ارزشمندی را ارائه کرده است.

وی افزود: سپاه پاسداران از نمادهای برجسته این شجره است که در عرصه‌های گوناگون از جمله کارهای خیرخواهانه پا به عرصه جهاد گذاشته است.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) با تصریح بر اینکه خیر و برکات این شجره طیبه به کشورها و منطقه نیز رسیده است ابراز کرد: نمونه‌ای از برکات انقلاب اسلامی در منطقه، طوفان فلسطین در اسرائیل است، در حالی که صهیونیست‌های غاصب از چند سال پیش حتی قبل از وقوع انقلاب اسلامی با تشر و حرکت‌های شنیع و خشونت آمیز خیلی از مناطق را غصب کرد. اما امروز یک گروه این کشور را بهم ریخته است و این نشان دهنده عنایت خداوند به این شجره طیبه است.

سردار کبیری پور گذشتن از مال و انفاق را ارزشمندترین جهادها دانست و اظهار داشت: این اتفاق بسیار مقدس است و هرچقدر مشارکت دستگاه متولی بیشتر بشود، علاوه بر توان تأمین و ارتقا کیفیت اقلام، توازن‌گیری جامعه بهتر صورت می‌گیرد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: به مناسبت ایام ماه ربیع الاول و سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه (س) به شهر مقدس قم، امروز ۱۱۰ سری جهیزیه و کمک هزینه ازدواج به نوعروسان و نودامادان عزیز تقدیم می‌شود که شامل ۶ قلم کالای اساسی شامل یخچال، تلویزیون، اجاق گاز، لباسشویی، جاروبرقی و یک تخته فرش است.

حجت الاسلام مهری افزود: از اول امسال این چهارمین مرحله از اهدا جهیزیه است که با کمک خیرین عزیز و بزرگوار و امروز هم با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام می‌شود و در این مرحله ۱۱۰ سری و جمعاً امسال ۲۷۹ سری جهیزیه و کمک هزینه ازدواج تقدیم می‌شود که ارزش ریالی آن هم ۱۱۲ میلیارد ریال است.

وی اضافه کرد: علاوه بر بحث جهیزیه، پیش از این بحث کلاس‌های آموزشی، مهارتی، مشاوره‌ای و احکام خانواده‌ها و آن مهارت‌های قبل از ازدواج توسط کارشناسان مجرب در زمینه مباحث مربوط به خانواده و مشاوره هم انجام گرفته است.