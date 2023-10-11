ثبت ۳۰ قلم داروی ایرانی در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی در دیدار دکتر فراس الابیض، وزیر بهداشت لبنان اظهار کرد: ظرفیت‌های بسیاری برای همکاری بین ایران و لبنان در حوزه سلامت وجود دارد که هر چه سریع‌تر باید فعال شود.

وی یادآور شد: یادداشت تفاهم قبلاً بین دو کشور امضا شده است و ما نیز یک برنامه اجرایی پنج ساله را نیز ارائه کرده‌ایم که بتوانیم اجرایی کنیم.

در ادامه، وزیر بهداشت لبنان نیز با اشاره به تعداد زیادی از پزشکان فارغ التحصیل از ایران و مشغول به کار بودن در بخش‌های مختلف سلامت لبنان، تصریح کرد: این پزشکان بسیار کار آمد هستند و ما علاقه مند به همکاری با ایران در تمام حوزه‌های سلامت هستیم.

وی اضافه کرد: خوشبختانه ۳۰ داروی ایرانی در لبنان ثبت شده است، ما آمادگی خود را برای ثبت داروهای ایرانی که دارای کیفیت بالا و ارزانتری از سایر کشورها هستند اعلام می‌داریم و تلاش می‌کنیم داروهای ایرانی را به شیوه سریع ثبت کنیم. داروهای با فناوری بالا، داروهای بیماری سرطان و بیماری‌های خونی بسیار مورد نیاز لبنان است.

عین اللهی ادامه داد: با همت دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران موفق به تأسیس دانشگاه سبطین در عراق شده است، دانشگاه‌های ایران می‌توانند در صورت توافق با طرف لبنانی، شعبه‌ای را در لبنان تأسیس کنند.

وی ضمن اشاره به الگوی موفق گروه پنج، خواستار تشکیل گروه مقاومت با محوریت سلامت بین کشورهای ایران، لبنان، عراق و سوریه شد

وزیر بهداشت کشورمان گفت: برای پیشرفت سریع همکاری‌ها بین وزارت بهداشت ایران و لبنان، باید کارگروهی تشکیل شود.

عین اللهی، دکتر نیکنام، دستیار وزیر و مدیرکل همکاری‌های بین الملل را به عنوان نماینده خود معرفی کرد؛ وزیر بهداشت لبنان نیز ضمن تاکید بر لزوم شکل گیری این کارگروه، دکتر مهندی سنان را به عنوان نماینده خود معرفی کرد.

در پایان، وزیر بهداشت همتای لبنانی خود را برای بازدید از توانمندی‌های حوزه سلامت به ایران دعوت کرد.