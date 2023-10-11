۱.۹ میلیون بیمار صعب العلاج کشور در سامانه بیمه سلامت ثبت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی ناصحی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه نوزدهمین اجلاس سراسری مدیران کل بیمه سلامت کشور در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی پوشش ۶۰ درصدی جمعیت کشور از بیمه سلامت در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان برای این افراد هزینه شده است.

وی با تاکید بر اینکه ۳۲ میلیون نفر از جمعیت بیمه شدگان کشوری به صورت رایگان دریافت خدمات دارند، افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون در مجموع برای جمعیت ۴۵ میلیون نفره بیمه سلامت بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه به ۵۱ هزار مرکز درمانی در کشور پرداخت شده است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت استان کرمانشاه تصریح کرد: یکی از اقداماتی دولت سیزدهم رایگان شدن هزینه درمان بیمه شدگان صعب العلاج بود که ۱۰۷ بیماری در این طرح مشمول خواهند بود که با مراجعه به سامانه بیمه سلامت و ثبت‌نام و تأیید نهایی نشان دار خواهد شد.

ناصحی خاطر نشان کرد: هم اکنون یک میلیون و ۹۰۰ بیمار نشان دار در سامانه بیمه سلامت که از خدمات رایگان درمانی و دارویی استفاده می‌کنند در کشور وجود دارد که در سال گذشته سه هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و در سال جاری بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برای آنها هزینه شده است.

وی در پایان با اشاره به تلاش برای اجرای طرح‌های درمانی دیگر برای سایر افراد به ویژه کودکان، گفت: یکی از این طرح‌ها در دولت سیزدهم درمان رایگان کودکان زیر هفت سال در بخش سرپایی و بستری است که پس از انجام مراحل آماده‌سازی در مراکز دولتی وارد مرحله اجرایی خواهد شد.