مشکلات ۱۳ طرح تولیدی و صنعتی در کرمان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست استاندار کرمان و با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی و مسئولان استان در محل سالن پیامبر اعظم (ص) برگزار شد.
در این جلسه مشکلات ۱۳ واحد تولیدی و صنعتی استان مورد بررسی قرار گرفت و در ارتباط با رفع موانع پیش روی آنها تصمیمگیری شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با اشاره به اهمیت استفاده از تمام ظرفیتها و امکانات استان در راستای تحقق شعار سال اظهار داشت: برای تسهیل و رفع موانع تولید واحدهای اقتصادی استان لازم است، نماینده تامالاختیار دستگاهها به کارگروه معرفی شود و تعامل و همکاری دستگاههای اجرایی شهرستان و استان برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی بیشتر شود.
مسائل محیط زیستی، تسهیلات بانکی، انرژی واحدهای تولیدی از موضوعات مطرح شده در جلسه بود که با حضور مسئولان اجرایی استان پس از بحث و بررسی، تصمیمات لازم اتخاذ و به دستگاههای مربوطه ابلاغ شد.
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