کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران در سمنان برگزار شد 

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین کنگره بین‌المللی و بیست و ششمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران امروز چهارشنبه با حضور مهمانانی از سراسر کشور و برخی اساتید بین المللی و همچنین ارائه مقالات و تقدیر از نفرات برتر به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار شد.

دبیر علمی کنگره بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران درباره این کنگره علمی، توضیح داد: ۸۰۰ نفر از محققان و استادان برجسته داخلی و بین المللی و همچنین چند استاد برجسته خارجی در این کنگره علمی معتبر حضور داشتند.

علی رشیدی پور با بیان اینکه این کنگره دارای ۳۰۰ سخنران بود، بیان کرد: ۴۶ سمپوزیوم و ارائه مقالات بخشی از برنامه‌های این همایش علمی است که از امروز در سمنان آغاز به کار کرد و روز نخست آن به پایان رسید.

وی با بیان اینکه در هر سمپوزیم بین هشت الی ۱۴ استاد و سخنران، درباره موضوعات مختلف به ارائه سخنرانی خواهند پرداخت، گفت: این کنگره علمی، یکی از قدیمی ترین کنگره‌های پزشکی در کشورمان است که از سال‌ها قبل برگزار می‌شود.

دبیر پنجمین کنگره بین‌المللی و بیست و ششمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران بیان کرد: در این کنگره آخرین دستاوردهای علمی در بخش‌های مختلف داروسازی و فیزیولوژی به منصه بروز و ظهرو گذارده خواهد شد.