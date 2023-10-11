به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر جوانمرد عصر چهارشنبه در دیدار مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل با اشاره به مسئولیت اجتماعی مدارس در رشد و توسعه همه‌جانبه کشور اظهار کرد: نهاد آموزش و پرورش مظهر تحقق اهداف، مقاصد و آرمان‌های یک کشور بوده و انتظار می‌رود زمینه تحقق این مهم در مدارس در سایه تلاش، همت و خرد جمعی فراهم شود.

وی استفاده از ظرفیت‌های خیرین و سازمان‌های مردم‌نهاد برای رفع برخی از کمبودهای اجرایی مدارس را در کنار اهتمام دستگاه‌های دولتی مهم بیان کرد و گفت: پیگیری و توسعه این موضوع از طریق مراجع ذیصلاح و اجرای مشترک طرح «قاضی مدرسه» در راستای ارتقای توانمندی‌های روانی، اجتماعی و حقوقی دانش‌آموزان است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل نیز در این با تاکید بر اهمیت تربیت چند ساعتی دانش‌آموزان، به تلاش‌های شبانه‌روزی برای تأمین فضای آموزشی و تربیتی مطلوب برای دانش‌آموزان اشاره کرد و افزود: علی‌رغم مشکلات متعدد در حوزه فضا و نیروی انسانی، با عنایت الهی و تلاش جمعی هیچ دانش‌آموز بدون کلاس و بدون معلم در استان نداریم.

کلام‌الله صفری با اشاره به اقدامات آموزش و پرورش در راستای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در قالب برنامه نظام مراقبت اجتماعی، یاریگران زندگی، فوریت‌های روانی و اجتماعی، برنامه فراگیر تربیتی و توانمندسازی معلمان، مربیان و والدین با مشارکت شرکای آموزش و پرورش، با تشکر از دیدگاه سازنده و ارتقایی معاون اجتماعی دادگستری کل استان به آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: ما دست یاری به نظام تعلیم و تربیت، سلامت اجتماعی و اخلاقی دانش‌آموزان داده و همکاری خود را در این راستا با شرکای اجتماعی خود از جمله دادگستری کل استان توسعه و تعمیق خواهیم داد.