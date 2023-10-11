به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدتقی شاهچراغی ظهر چهارشنبه در نشست ستاد انتخابات استان کرمان گفت: از روز ۲۷ مهر ثبت‌نام داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود.

وی با اشاره به تشکیل ۱۲۱۸ هیأت اجرایی در کشور گفت: داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی، تا سوم آبان ماه فرصت دارند تا نسبت به ثبت‌نام قطعی اقدام کنند.

معاون سیاسی وزیر کشور کرمان را از استان‌های موفق در زمینه تشکیل هیأت‌های اجرایی دانست و گفت: طبق قانون یک هشتم حوزه‌های انتخابیه باید انتخابات الکترونیکی برگزار کنند.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اینکه انتخابات را خود مردم برگزار می‌کنند، اظهار داشت: ۶۵ هزار شعبه اخذ رأی در سراسر کشور کار رأی گیری از مردم را برعهده دارند.

وی مجریان، ناظران و داوطلبان را به رعایت رأی مردم به عنوان حق‌الناس، دعوت کرد و گفت: در کشور حدود ۸۰۰ هزار نفر از مجموعه‌های مردمی برگزاری انتخابات را به عهده دارند.

معاون سیاسی وزیر کشور شرکت در انتخابات را یکی از مظاهر ایستادگی مقابل نظام سلطه دانست و گفت: مردم ما با حضور در پای صندوق‌ها رأی، مشارکت عمومی و مردم سالاری دینی را به نمایش خواهند گذاشت.