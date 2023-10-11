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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۱۴

همزمان با انتخاب سرپرست؛

«رحمت اله پایدار» به عنوان شهردار پرند انتخاب شد

«رحمت اله پایدار» به عنوان شهردار پرند انتخاب شد

رباط کریم- همزمان با انتخاب سرپرست «رحمت اله پایدار» به عنوان شهردار پرند انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه و با رأی اکثریت مطلق اعضای شورای اسلامی شهر پرند و با قاطبه آرا، «رحمت الله پایدار» به عنوان شهردار منتخب پرند برگزیده شد.

بر اساس این گزارش، جعفری سخنگوی شورای اسلامی شهر پرند در خصوص این انتخاب گفت: مهندس پایدار با اجماع و رأی قاطع انتخاب و اعضای شورا مدیری توانمند و باسابقه که سال‌ها در شهر پرند سکونت و فعالیت داشته است را به سکان داری مدیریت شهری برگزیدند.‌

سخنگوی شورای اسلامی پرند افزود: الله یاری به عنوان شهردار منتخب رباط کریم از بین ۲۳ گزینه انتخاب شده است.

کد مطلب 5909225

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