حقوق شهروندی معلولان نباید مغفول بماند

به گزارش خبرنگار مهر، رضوان باقلاچی عصر چهارشنبه در نشست کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان که با محوریت بررسی و حل مشکلات معلولان برگزار شد، اظهار کرد: برخی از معلولان در عرصههای مختلف فرهنگی، ورزشی و علمی جز نخبگان استان هستند و همواره مایه فخر و مباهات شدهاند.
وی تصریح کرد: بر اساس قانون رفع مشکلات معلولان و مناسبسازی معابر برای امکان استفاده آنها از جمله ضرورتها بوده و دستگاههای اجرایی باید در راستای خدمترسانی به این قشر با یکدیگر همفکری و همکاری داشته باشند.
مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل با اشاره به ضرورت توجه به رعایت حقوق شهروندی معلولان گفت: پیگیری و حل مشکلات معلولان نمونه بارز جهاد بوده و باید برنامههای جدید برای گرهگشایی از مشکلات معلولان و حمایت از این قشر ارائه شود.
در این نشست مشاور استاندار اردبیل در امور معلولان نیز در این نشست با بیان اینکه بیش از ۱۰ درصد جامعه را معلولان و ۱۱ درصد را سالمندان تشکیل میدهند، اجرای قوانین مرتبط با حقوق معلولان را در راستای رفع مشکل جامعه نزدیک به ۲۰۰ هزار نفری از استان مورد تاکید قرار داد.
عظیم قهرمانی با اشاره به اهمیت فرهنگسازی حقوق معلولان در جامعه و ورود رسانههای مختلف به این موضوع افزود: کمیته نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با حقوق معلولان تشکیل میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: عدم آگاهی برخی شهروندان و حتی خود معلولان نسبت به قوانین مرتبط این قشر از جمله در زمینه مناسبسازی، به مسکوت ماندن حقوق آنها منجر شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که مشاوران معلولان دستگاههای اجرایی استان اردبیل حضور داشتند، معاون توانبخشی بهزیستی استان گزارشی از اقدامات انجام گرفته در زمینه تحقق حقوق معلولان و اجرای قوانین مرتبط ارائه کرد و اعضای نشست نظرات خود را بیان کردند.
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