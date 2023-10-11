فرش ظرفیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری کرمان، کارگروه فرش استان ظهر چهارشنبه با حضور رئیس مرکز ملی فرش ایران، استاندار کرمان، معاون اقتصادی استاندار و دیگر اعضا برگزار شد.

محمدمهدی فداکار استاندار کرمان در این جلسه اظهار داشت: زندگی مردم در شهرهایی مانند راور و گلباف با فرش‌بافی عجین شده و به لحاظ فرهنگی نیز اثرگذار بوده است.

وی با اشاره به بازسازی و تعیین و تکلیف ساختمان تاریخی شرکت فرش کرمان گفت: تکمیل این ساختمان می‌تواند انگیزه‌ای را در مردم ایجاد کند، این مجموعه دارایی است که می‌توانیم آن را به بخش خصوصی واگذار کرده و به نفع مردم بهره‌برداری شود.

استاندار کرمان ادامه داد: دسترسی مردم به ساختمان شرکت فرش راحت است و تبدیل بخشی از آن به موزه و نگهداری ابزارهای تولید فرش می‌تواند سابقه فرش کرمان را حفظ کند. حتی مردم نیز می‌توانند با ارائه ابزارهای فرش و یا نقشه‌های فرشی که در خانه دارند به رونق این مجموعه بیافزایند.

فداکار با اشاره به اینکه امکان تولید فرش هم در این ساختمان تاریخی وجود دارد، گفت: با این کار، بخش زنده‌ای برای بافت فرش ایجاد می‌کنیم و مردم می‌توانند هم موزه فرش را ببینند و هم از لحظه با لحظه تولید فرش آشنا شوند.

وی خاطرنشان کرد: برای فرش باید چند کار پیگیری شود که یکی از مهمترین کارها، تعیین و تکلیف بیمه بافندگان و جایگزین کردن افراد در کارگاه‌ها است. نکته دیگر تهیه مواد اولیه، طرح و نقشه، رنگ خوب و استاندارد برای تولید فرش و فروش آن است.

استاندار کرمان اضافه کرد: در ادامه با بازاریابی در قالب برگزاری جشنواره‌ها در استان و یا تهران می‌توانیم به معرفی فرش استان بپردازیم و ظرفیت تولید را افزایش دهیم.

فرحناز رافع رئیس مرکز ملی فرش ایران نیز در این جلسه با بیان اینکه قالی استان کرمان در تحقیقات بین‌المللی جایگاه خاصی دارد، گفت: خاستگاه فرش دستباف ایران، فرش کرمان و دارای جایگاه ویژه‌ای است، قبل از هرکاری باید در این حوزه فرهنگ‌سازی صورت گیرد و آن را احیا کنیم.

وی اظهار داشت: برگزاری جشنواره با ابزارهای نوین و همچنین دوره‌های آموزشی بازاریابی برای علاقمندان فرش در سطح ملی و بین‌المللی می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد و از استعداد جوانان در این حوزه استفاده کنیم.

رافع با بیان اینکه فرش‌هایی با طرح و نقش منطبق با سلیقه بازار و تولید محتوای تبلیغاتی خوب در سطح کشور و بین‌الملل سرمایه‌گذاری شود، گفت: فرش کرمان در داخل کشور به راحتی قابل فروش است و می‌توانیم با تبلیغ و بازاریابی در این حوزه بازار داخل را بدست بگیریم و اگر فروش خوبی داشته باشیم مشکل تولید نیز حل خواهد شد.

وی ادامه داد: ۲ هزار و ۵۰۰ سال از عمر فرش ایرانی می‌گذرد و هیچ‌گاه از مشاهیر فرش تجلیل نکردیم، در این دوره آئین تجلیل مشاهیر برگزار شد اما از بین کرمانی‌ها فردی را نداشتیم، چون کرمانی‌ها در برنامه‌ها شرکت نمی‌کنند.

رافع از ایجاد کارگزاری‌های تخصصی فرش و ارائه گواهی اصالت و شناسه فرش در کشور خبر داد و گفت: حتی یک تولیدکننده از استان کرمان شناسه کالا را نگرفته است و کارگزاری تخصصی فرش هم در کرمان نداریم.