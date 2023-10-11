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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۴۲

معاون آموزش ابتدایی اردبیل خبر داد؛

۲۴ هزار دانش‌آموز ابتدایی تحت پوشش آموزش رسمی قرآن

۲۴ هزار دانش‌آموز ابتدایی تحت پوشش آموزش رسمی قرآن

اردبیل- معاون آموزش ابتدایی استان اردبیل گفت: از امروز آموزش رسمی قرآن کریم برای ۲۴ هزار دانش‌آموز پایه اول ابتدایی در سراسر استان آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید خدابنده عصر چهارشنبه در آئین استانی جشن آغاز آموزش قرآن در اردبیل اظهار کرد: در یک‌هزار و ۳۸۰ مدرسه ابتدایی استان و با مشارکت ۲۴ هزار دانش‌آموز پایه اول جشن قرآن برگزار شده و رسماً آموزش قرآن کریم برای این دانش‌آموزان آغاز می‌شود.

خدابنده تصریح کرد: امیدواریم به برکت قرآن کریم بتوانیم دانش‌آموزانی صالح و در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی تربیت کنیم.

وی با تاکید بر روخوانی آیات قرآن کریم توسط دانش‌آموزان گفت: دانش‌آموزان برای دستیابی به مهمترین هدف آموزش قرآن در دوره ابتدایی، از پایه اول تا پایه پنجم، کلمات، عبارات، آیات و سوره‌های جز سی‌ام قرآن کریم را روخوانی می‌کنند.

معاون آموزش ابتدایی استان اردبیل افزود: محتوای آموزش قرآن در دوره ابتدایی با توجه به جامعیت آموزش قرآن و اصول حاکم بر این آموزش که مهمترین آن جذاب و دلپذیر بودن محتوا و روش‌های تدریس با تاکید بر استفاده از هنر برای دستیابی هر چه بیشتر به پیامدهای عاطفی آموزش است.

کد مطلب 5909235

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