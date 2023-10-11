به گزارش خبرنگار مهر، وحید خدابنده عصر چهارشنبه در آئین استانی جشن آغاز آموزش قرآن در اردبیل اظهار کرد: در یکهزار و ۳۸۰ مدرسه ابتدایی استان و با مشارکت ۲۴ هزار دانشآموز پایه اول جشن قرآن برگزار شده و رسماً آموزش قرآن کریم برای این دانشآموزان آغاز میشود.
خدابنده تصریح کرد: امیدواریم به برکت قرآن کریم بتوانیم دانشآموزانی صالح و در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی تربیت کنیم.
وی با تاکید بر روخوانی آیات قرآن کریم توسط دانشآموزان گفت: دانشآموزان برای دستیابی به مهمترین هدف آموزش قرآن در دوره ابتدایی، از پایه اول تا پایه پنجم، کلمات، عبارات، آیات و سورههای جز سیام قرآن کریم را روخوانی میکنند.
معاون آموزش ابتدایی استان اردبیل افزود: محتوای آموزش قرآن در دوره ابتدایی با توجه به جامعیت آموزش قرآن و اصول حاکم بر این آموزش که مهمترین آن جذاب و دلپذیر بودن محتوا و روشهای تدریس با تاکید بر استفاده از هنر برای دستیابی هر چه بیشتر به پیامدهای عاطفی آموزش است.
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