سید علی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به پیش بینی هواشناسی برای بارش باران بیان کرد: در پی اعلام هشدار سطح نارنجی بارندگی تمامی نیروهای راهداری شرق استان سمنان در حالت آماده باش هستند.

وی با بیان اینکه تردد در تمامی محورهای استان برقرار است و فعلاً مشکل خاصی وجود ندارد، تاکید کرد: مردم از حضور در طبیعت به خصوص ارتفاعات شهرستان‌های شاهرود و میامی در روزهای آتی پرهیز کنند.

معاون راهداری راه و شهرسازی شرق استان سمنان همچنین گفت: مردم می‌توانند با برقراری تماس با سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت راه‌های استان مطلع شوند و سپس در مسیرهای به خصوص کوهستانی عبور و تردد داشته باشند.