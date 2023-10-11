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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۳۸

معاون راهداری اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان:

راهداری‌های شاهرود و میامی در آماده باش کامل هستند

راهداری‌های شاهرود و میامی در آماده باش کامل هستند

شاهرود- معاون راهداری اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان گفت: در پی احتمال بروز سیلاب اکیپ‌های راهداری شاهرود و میامی در آماده باش هستند.

سید علی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به پیش بینی هواشناسی برای بارش باران بیان کرد: در پی اعلام هشدار سطح نارنجی بارندگی تمامی نیروهای راهداری شرق استان سمنان در حالت آماده باش هستند.

وی با بیان اینکه تردد در تمامی محورهای استان برقرار است و فعلاً مشکل خاصی وجود ندارد، تاکید کرد: مردم از حضور در طبیعت به خصوص ارتفاعات شهرستان‌های شاهرود و میامی در روزهای آتی پرهیز کنند.

معاون راهداری راه و شهرسازی شرق استان سمنان همچنین گفت: مردم می‌توانند با برقراری تماس با سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت راه‌های استان مطلع شوند و سپس در مسیرهای به خصوص کوهستانی عبور و تردد داشته باشند.

کد مطلب 5909237

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