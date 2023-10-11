عملیات احیای تالاب حله تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده عصر چهارشنبه با همراهی مسئولان استانی و شهرستانی از عملیات اجرایی احیای تالاب حله بازدید و ضمن بررسی موانع و مشکلات اجرای این پروژه، دستورات لازم را برای رفع مشکلات و تسریع در تکمیل این طرح صادر کرد.

استاندار بوشهر با اشاره به اهمیت و ضرورت احیای این تالاب اظهار داشت: خشکسالی‌های چند سال اخیر موجب کاهش آبگیری تالاب حله شد و علاوه بر مشکلاتی که برای آب کشاورزی منطقه ایجاد شد، زیستگاه پرندگان و جانوران این تالاب نیز به مخاطره افتاده بود.

محمدی زاده افزود: عملیات اجرایی احیای تالاب حله به منظور حمایت از معیشت کشاورزان و دامداران و حفاظت از زیست بوم این منطقه از تابستان امسال آغاز شده که امیدوارم با تزریق به موقع اعتبارات، در کوتاه‌ترین زمان ممکن شاهد تکمیل این طرح باشیم.