به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار عصر چهارشنبه در دیدار با مدیرکل بنیاد شهید ایلام با اشاره به اینکه تقدیر از خانوادهها ایثارگران و شهدا ارزشمند است، افزود: زحمات کشیده شده طی اربعین برای خانوادههای شهدا و ایثارگران قابل تقدیر است.
وی گفت: توفیقی است که مسئولان در خدمت خانوادهها شهدا و ایثارگران باشند و به آنها سرکشی کنند.
حجت الاسلام کریمی تبار اضافه کرد: سرکشی به خانوادهها و شاد کردن فرزندان شهدا بسیار ارزشمند است.
امام جمعه ایلام بیان کرد: خانوادهها شهدا داغ سنگینی دارند، بنیاد شهید ماموریت دارد به این خانوادهها سرکشی کند، خانوادههای شهدا و ایثارگران توقعاتی دارند که باید به این موارد توجه و پیگیری شود.
حجت الاسلام کریمی تبار افزود: سرکشی از خانوادههای شهدا و ایثارگران در کاهش فشار و حل مشکلات به این خانوادهها تاثیر گذار است.
وی تصریح کرد: یک سری نیازها در خانوادههای شهدا و ایثارگران مثل اشتغال وجود دارد که باید تا حد توان باید مورد توجه قرار گیرند.
امام جمعه ایلام با اشاره خدمات رسانی به خانوادههای شهدا و ایثارگران بسیار ارزشمند و سخت است، افزود: شهدا به کار و رفتار ما نظارت دارند، بنابراین تا حد ممکن باید از این خانوادهها سرکشی کرد و مشکلات آنها را حل کرد.
امام جمعه ایلام گفت: فلسطینها بعد از سالها تحقیر، کاری انجام دادند که کل معادلات صهیونیستها را برهم زدند، این کار بزرگی است که توکل بر خداوند به دست آمده است.
نظر شما