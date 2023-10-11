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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۲۷

امام جمعه ایلام:

سرکشی به خانواده‌های شهدا بسیار ارزشمند است

سرکشی به خانواده‌های شهدا بسیار ارزشمند است

ایلام-امام جمعه ایلام گفت: سرکشی به خانواده‌های شهدا و ایثارگران بسیار ارزشمند است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار عصر چهارشنبه در دیدار با مدیرکل بنیاد شهید ایلام با اشاره به اینکه تقدیر از خانواده‌ها ایثارگران و شهدا ارزشمند است، افزود: زحمات کشیده شده طی اربعین برای خانواده‌های شهدا و ایثارگران قابل تقدیر است.

وی گفت: توفیقی است که مسئولان در خدمت خانواده‌ها شهدا و ایثارگران باشند و به آنها سرکشی کنند.

حجت الاسلام کریمی تبار اضافه کرد: سرکشی به خانواده‌ها و شاد کردن فرزندان شهدا بسیار ارزشمند است.

امام جمعه ایلام بیان کرد: خانواده‌ها شهدا داغ سنگینی دارند، بنیاد شهید ماموریت دارد به این خانواده‌ها سرکشی کند، خانواده‌های شهدا و ایثارگران توقعاتی دارند که باید به این موارد توجه و پیگیری شود.

حجت الاسلام کریمی تبار افزود: سرکشی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران در کاهش فشار و حل مشکلات به این خانواده‌ها تاثیر گذار است.

وی تصریح کرد: یک سری نیازها در خانواده‌های شهدا و ایثارگران مثل اشتغال وجود دارد که باید تا حد توان باید مورد توجه قرار گیرند.

امام جمعه ایلام با اشاره خدمات رسانی به خانواده‌های شهدا و ایثارگران بسیار ارزشمند و سخت است، افزود: شهدا به کار و رفتار ما نظارت دارند، بنابراین تا حد ممکن باید از این خانواده‌ها سرکشی کرد و مشکلات آنها را حل کرد.

امام جمعه ایلام گفت: فلسطین‌ها بعد از سال‌ها تحقیر، کاری انجام دادند که کل معادلات صهیونیست‌ها را برهم زدند، این کار بزرگی است که توکل بر خداوند به دست آمده است.

کد مطلب 5909247

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