به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به عملیات اجرای راه‌آهن استان و پیشرفت ۱۰ درصدی آن، افزود: با رایزنی‌های به‌عمل آمده با وزیر راه و شهرسازی مقرر شد ۱۰ هزار میلیارد ریال به این پروژه تزریق شود و همچنین برای اجرای پروژه راه‌آهن از سمت جنوب نیز پیگیری لازم صورت گرفته است.

وی گفت: بحث راه‌اندازی «ریل باس» از دیگر طرح‌ها و برنامه‌های مسئولان کشوری و استانی در مرز مهران است که با جدیت در دست بررسی و پیگیری است که در صورت اجرا، مسیر آن پل زائر تا پایان شهید سلیمانی خواهد بود.

نماینده عالی دولت در استان ایلام با اشاره تقدیر رییس جمهور از مردم استان ایلام برای برگزاری مراسم اربعین، افزود: در نشست هیات دولت با حضور ریاست محترم جمهور، معاون اول رییس جمهور نیز اعلام کردند در بازدید میدانی از پایانه مرزی مهران حتی یک زائر در مرز مهران گلایه‌ای نداشت که این افتخار بزرگی برای مردم استان است.

وی افزود: مسئولان ارشد کشوری به واسطه اربعین توجه ویژه‌ای به استان ایلام دارند، بیش از ۶۴ هزار میلیارد ریال برای توسعه زیرساخت‌های استان در حوزه اربعین هزینه شده که از این میزان، ۵۰ هزار میلیارد ریال در حوزه راه‌ها بوده است.

بهرام‌نیا با اشاره به برگزاری نشست با حضور معاون اول رییس‌جمهور و پنج نفر از وزرای دولت به منظور پیگیری مسایل و مشکلات استان بعد از ایام اربعین، ابراز کرد: در این نشست مقرر شد که ۸ هزار میلیارد ریال برای ترمیم فرسودگی شبکه آب ایلام در بودجه سال آینده لحاظ شود.

نماینده عالی دولت در استان ایلام با اشاره به وجود ۲۵ ایستگاه پمپاژ آب در استان که بیش از ۱۷ سال از آغاز عملیات آنها می‌گذرد، خاطرنشان کرد: از طریق مولدسازی و فروش اموال مازاد وزارت جهاد کشاورزی مقرر شد، ۱۵ هزار میلیارد ریال برای تکمیل این پروژه‌ها اختصاص یابد و در اسرع‌وقت مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

بهرام نیا خاطرنشان کرد: توسعه مسیر مهران-دهلران - اندیشمک و مسیر ایلام - حمیل - کرمانشاه از دیگر اولویت‌های استانی برای اربعین سال آینده خواهد بود.

وی با بیان اینکه توسعه تجارت چمدانی و تصویب بازارچه هلاله شمالی در هیات دولت با جدیت پیگیری می‌شود، گفت: تکمیل و بهسازی سیلبندهای شهر ایلام، راه اندازی بازارچه هلاله شمالی برای توسعه تجارت چمدانی از دیگر برنامه‌های دولت در استان ایلام است که گام‌های بسیار خوبی برای تحقق این طرح‌ها در استان برداشته شده است.

وی با اشاره به ورود سرمایه‌گذران برای دایر کردن شرکت هواپیمایی «ایلام‌ایر»، تصریح کرد: برای توسعه ناوگان هوایی در این استان مقرر شد یک سرمایه‌گذار چهار هواپیما برای برقراری پرواز در استان خریداری کند.

استاندار ایلام با بیان اینکه هفته آینده نیز اولین جلسه طرح جامع شهرک اربعین برگزار می‌شود، ادامه داد: با برگزاری جلسات مرتبط تلاش می‌شود تا با احصا و پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز برای احداث این شهرک و ارائه به وزارت کشور، در لایحه بودجه سال آینده گنجانده شود، نیازمند جلسات فشرده و کار شبانه روزی هستیم تا در بودجه سال آینده اعتبار این طرح تأمین و ردیف ویژه‌ای برای آن لحاظ شود. اجرایی شدن این طرح در استان ایلام کار بزرگی است.

وی با اشاره به تکمیل و بهسازی سیلبندهای شهر ایلام، گفت: در نشست هیات دولت برای این پروژه ۱۸ هزار میلیارد ریال مصوب شد و مقرر گردید که اعتبارات این طرح توسط وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه به صورت برابر پرداخت شود.

در پایان این مراسم از خبرنگاران و اصحاب مطبوعات و فعالان رسانه‌ای استان در ایام اربعین حسینی با حضور استاندار ایلام و جمعی از مسولان استانی تجلیل شد.

گفتنی است خانه مطبوعات استان نیز با اهدای لوحی از خدمات و تلاش‌های بهرام نیا استاندار ایلام قدردانی کردند.