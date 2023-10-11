اصلی ترین عامل بروز تصادفات در جاده های لغزنده خطای انسانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جاور صفاری با اشاره به اینکه حوادث مختلف رانندگی ناشی از لغزنده بودن جاده‌ها در هنگام بارش نزولات آسمانی هر ساله صدمات جانی و خسارت‌های مالی فراوانی برجا می‌گذارد، اظهار کرد: بررسی‌های انجام شده نشان دهنده آن است که خطای انسانی در اثر عدم رعایت قوانین و مقررات ترافیکی مانند سرعت غیرمجاز و غیرمطمئن، سبقت غیرمجاز و عدم رعایت فاصله طولی با خودرو جلویی در هنگام رانندگی از علل اصلی بروز تصادفات در جاده‌های لغزنده است.

وی با بیان اینکه رانندگی در جاده لغزنده و کنترل خودرو، شرایط نامناسبی برای راننده و خودرو ایجاد می‌کند که نگه‌داشتن خودرو در شرایط خوب فنی و سرویس به موقع، احتمال حادثه را در هنگام رانندگی کاهش می‌دهد، افزود: همچنین باید اطمینان حاصل شود برف پاکن‌های سالم هستند و اگر کهنه و فرسوده شده‌اند، آنها را تعویض و بخاری و گرمکن‌های شیشه خودرو را نیز کنترل شود تا از کارکرد صحیح آن مطمئن شد.

رئیس پلیس راه استان گیلان تصریح کرد: رانندگانی که قصد عبور از محورهای مختلف استان را دارند ضمن تجهیز خودروهای خود به وسایل ایمنی، قبل از حرکت، اطلاعات لازم در مورد وضعیت جاده‌ها را از پلیس راه کسب کنند.

