بوکسورهای خردسال قم به مسابقات کشوری اعزام شدند

مجید عباس زاده در گفت‌و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات بوکس رده سنی خردسالان کشور در حالی از فردا آغاز می‌شود که تیم قم نیز به این مسابقات اعزام شد.

رئیس هیأت بوکس استان قم افزود: مسابقات بوکس رده سنی خردسالان قهرمانی کشور روزهای بیستم و بیست و یکم مهر به میزبانی هیأت بوکس استان مرکزی در شهر اراک برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: تیم منتخب بوکس خردسالان قم با ۶ بوکسور مستعد راهی این رقابت‌ها شد.

عباس زاده گفت: در ترکیب تیم اعزامی قم به سرمربیگری محسن مردی، چهار مشت زن شامل طاها سعادتی، بنیامین ابهری، محمدامین شایان‌منش و امیرعباس رجب‌لو حضور دارند.

وی افزود: ۲ بوکسور ذخیره به نام‌های مهیار یعقوب‌لو و امیرحسین عبدی نیز در ترکیب تیم اعزامی قم حضور دارند.