وصول بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال مالیات معوقه در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آقاجری بعد از ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: در سالهای اخیر مردم اهواز با مشکلاتی از جمله حفاری معابر و کندهکاریها در سطح شهر مواجه بودند که در این خصوص با برگزاری جلسات مکرر در دستگاه مربوطه، پیگیریهای لازم برای تأمین اعتبار و ایجاد آسفالت صورت گرفت؛ همچنین در این راستا چند پرونده تخلفاتی و کیفری تشکیل و به مراجع مربوطه ارسال شد.
وی افزود: پاسخگو نبودن ادارات یکی از موارد درخواستی مردم برای پیگیری بوده که در این خصوص سامانه 136bazresi.ir/dashboard/apps در سازمان تعریف شده تا مردم بتوانند شکایتهای خود را به صورت الکترونیکی ثبت و ارسال کنند؛ این سامانه ۲ ماه است در سطح ملی راه اندازی شده تا دستگاهها پاسخگو باشند و مدیران موظف هستند در بازه زمانی ۲۰ روزه پاسخگو باشند که اگر این رخ ندهد، منجر به صدور اخطار با تشکیل پرونده قضائی برای مدیر میشود.
بازرس کل ویژه خوزستان گفت: سازمان بازرسی به مسئله خرید کالا و خدمات داخلی و ممانعت از خرید کالای خارجی ورود کرده بهطوری که اخیراً یکی از شرکتهای استان در شرف انعقاد قرارداد خرید بیش از ۳۰ میلیون دلار کالای خارجی بوده که سازمان به این موضوع ورود کرد و از آنجایی که تولید داخلی آن کالا انجام میشد از انعقاد قرارداد جلوگیری و شرکت به خرید کالای داخلی ملزم شد.
آقاجری در ادامه انتصاب مدیران را یکی از مشکلات استان خوزستان اعلام و عنوان کرد: در فرآیند انتصاب مدیران، قوانین و مقررات رعایت نمیشد که در این راستا سازمان بازرسی به این مساله ورود کرد تا انتصابات بر اساس مقررات انجام شود؛ خوزستان در وقوع فساد اداری، دارای رتبه ۱۶ کشور است.
وی افزود: مساله رعایت عفاف و حجاب در سازمانهای دولتی یکی دیگر از موضوعاتی است که سازمان بازرسی به آن ورود کرده و بهصورت جدی آن را پیگیری میکند.
بازرس کل ویژه خوزستان بیان کرد: مالیاتهای معوقه و فرار مالیاتی توسط سازمان مورد پیگیری و رصد است که این اقدام موجب شد تا در چند ماه اخیر بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال مالیات معوقه به خوزستان وصول شود.
آقاجری با بیان اینکه به مراجعات دولتی و شبه دولتی ورود کردهایم اما در دستگاههای خصوصی ورودی نداریم، تصریح کرد: در خصوص فرارهای مالیاتی و تخلفاتی که توسط برخی پزشکان، مطب و درمانگاهها انجام میشود، دانشگاه علوم پزشکی بر این امور نظارت دارد؛ لذا تذکر و هشدارهای لازم به دانشگاه بهعنوان دستگاه ناظر بر عملکرد آنها صادر میشود.
وی عنوان کرد: همچنین بخشی از مطالبات کشاورزان پرداخت نشده بود که سازمان این موضوع را پیگیری کرد که در نهایت اصل مطالبات آنها پرداخت شد ولی معوقات همچنان باقی مانده است.
بازرس کل ویژه خوزستان با بیان اینکه پروژه بزرگ فاضلاب اهواز توسط آبفای استان و شهرداری اهواز در حال انجام است، اظهار کرد: مدیران و اشخاصی که در این خصوص ترک فعل داشتهاند با آنها برخورد و پرونده قضائی تشکیل شده است؛ همچنین به دو دستگاه مربوطه نیز اعلام شده که پیش از آغاز عملیات حفاری در خیابانها و معابر به مردم اطلاع دهند.
آقاجری در خصوص حق آلایندگیهای خوزستان بیان کرد: از ابتدای سال جاری ۵۱ هزار میلیارد حق آلایندگی به خوزستان اختصاص داده شد، توزیع حق آلایندگیها طبق دستورالعملی انجام میشود که براساس آن باید ۶۰ درصد اعتبار در پروژههای عمرانی و ۴۰ درصد در پروژههای جاری هزینه شود؛ در خصوص توزیع صحیح این مبلغ نیز نشستهای تخصصی با دستگاههای مربوطه برگزار شد.
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