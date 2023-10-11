شادی پیمایی بزرگ عروسک ها در بوستان علوی قم برگزار می شود

محمد غفاری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برگزاری شادی پیمایی بزرگ عروسکها یکی از برنامههای هفته ملی کودک در استان قم است.
وی افزود: این برنامه عصر روز پنجشنبه هفته جاری از ساعت ۱۵ در ورودی شهربازی بوستان علوی قم برگزار میشود.
وی گفت: این برنامه در سال گذشته مورد استقبال کودکان قرار گرفت و امیدواریم امسال نیز شاهد حضور پرشور کودکان و نوجوانان به همراه خانوادهها در این برنامه باشیم.
غفاری بیان داشت: در قم برای رسیدن به نقطه مطلوب نشاط اجتماعی فاصله داریم که تلاش میشود رویدادهای اینچنین در راستای افزایش شادی کودکان و خانوادهها با کیفیت بهتری نسبت به سالهای گذشته برگزار شود.
مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم ادامه داد: روز جمعه هفته جاری نیز در مجتمع پردیسان مسابقه علمی رباطهای جنگجو، چرتکه و روبیک سرعتی برای نخستین بار برگزار میشود.
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