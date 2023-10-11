تیم شمشیربازی قم به المپیاد استعدادهای برتر اعزام شد

علی قنبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم شمشیر بازی فلوره استان قم به المپیاد استعدادهای برتر شمشیربازی پسران کشور اعزام شده است.

رئیس هیأت شمشیربازی استان قم افزود: این مسابقات در روزهای ۲۰ و ۲۱ مهر ماه در دو بخش انفرادی و تیمی به میزبانی تهران برگزار می‌شود.

رئیس هیأت شمشیربازی قم افزود: محمد امین هفته خانکی، محمد حسین دهقان نصیری و علی باقری زادگان شمشیربازان قم در مسابقات المپیاد استعدادهای برتر هستند.

وی ادامه داد: حمید رضا ویسی مربی تیم قم در این مسابقات است و سرپرستی این تیم نیز بر عهده علی قنبری است.