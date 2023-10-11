  1. استانها
  2. قم
۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۱۵

رئیس هیات شمشیربازی قم در گفت‌وگو با مهر:

تیم شمشیربازی قم به المپیاد استعدادهای برتر اعزام شد

تیم شمشیربازی قم به المپیاد استعدادهای برتر اعزام شد

قم- رئیس هیات شمشیربازی استان قم از اعزام شدن تیم پسران قم به مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور خبر داد.

علی قنبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم شمشیر بازی فلوره استان قم به المپیاد استعدادهای برتر شمشیربازی پسران کشور اعزام شده است.

رئیس هیأت شمشیربازی استان قم افزود: این مسابقات در روزهای ۲۰ و ۲۱ مهر ماه در دو بخش انفرادی و تیمی به میزبانی تهران برگزار می‌شود.

رئیس هیأت شمشیربازی قم افزود: محمد امین هفته خانکی، محمد حسین دهقان نصیری و علی باقری زادگان شمشیربازان قم در مسابقات المپیاد استعدادهای برتر هستند.

وی ادامه داد: حمید رضا ویسی مربی تیم قم در این مسابقات است و سرپرستی این تیم نیز بر عهده علی قنبری است.

کد مطلب 5909303

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها