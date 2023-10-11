مهمانی امت احمد رویدادی بزرگ برای نشان دادن اتحاد مردم بود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رحمتی چهارشنبه شب در مراسم تجلیل از عوامل و دست‌اندرکاران جشن بزرگ مهمانی احمد که در سالن اجتماعات اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان کردستان برگزار شد، ضمن گرامیداشت ماه ربیع‌الاول اظهار کرد: در طول تاریخ اتفاقات بزرگی در زمان میلاد پیامبر رخ داد که باعث توجه همه مردم به این رویدادهای مهم شد و در آن زمان که هیچ رسانه‌ای وجود نداشت این اتفاقات بزرگ روی داد و ماندگار شد.



وی افزود: در زمان حضرت مسیح نیز رویدادهای بزرگی برای حضرت مریم (س) رخ داد که این اتفاقات بزرگ مانند زنجیره ایجاد شد تا موضوعی را برای مردم یادآوری کند.

مدیر عامل خبرگزاری مهر در ادامه به مهمانی بزرگ امت احمد اشاره کرد و بیان داشت: مهمانی بزرگ امت احمد یک اتفاق و رویداد بزرگ بود که با اتحاد و هماهنگی بین مردم انجام و موجب واکنش‌های متفاوتی حتی در سطح بین‌المللی شد.

وی ادامه داد: انتشار اخبار این جشن بزرگ موجب واکنش‌های بسیار زیادی از سوی مخاطبان حتی در سطح بین‌المللی شد و کامنت‌های بسیار مثبتی را از این مهمانی بزرگ دریافت کردیم.

رحمتی تاکید کرد: مهمانی بزرگ امت احمد وحدت بین مسلمین را به خوبی نشان داد و برنامه‌ای که برای آن وقت گذاشته شده بود و برنامه‌ریزی کاملی در راستای اجرای آن صورت گرفته بود به بهترین شکل به منصه ظهور رسید.