افزایش ۵۰ درصدی پذیرش طلاب در مدارس علمیه خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عباس موسوی عصر امروز چهارشنبه در اجلاسیه مدیران مدارس علمیه استان خوزستان اظهار کرد: در زمینه جذب و پذیرش طلاب در مدارس علمیه استان تلاش‌های بسیاری شده و مدارس رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی را نسبت به سال گذشته داشته‌اند.

وی با بیان اینکه پذیرش طلاب جدید برای مدارس علمیه خوزستان همچون هوای تازه است، افزود: ۲ طرح برای اولین بار اجرایی شد، یکی طرح «اصطفاء» که مبلغ محور و یکی از ویژگی‌های متمایز و برجسته آن تبلیغ چهره به چهره است.

حجت الاسلام موسوی ادامه داد: طرح دیگر «پذیرش طلاب جدیدالورود» که بر پایه جذب حفظ قرآن محور است؛ این طرح بسیار دقیق، جالب و جذاب است و علاقه‌مندان بیش از ۴۰ روز با این طرح همراهی خواهند کرد و به‌صورت غیرمستقیم با ذی طلبگی آشنا خواهد شد.

معاون آموزش حوزه علمیه خوزستان گفت: مدیران مدارس علمیه استان باید احاطه و تأمل خود را نسبت به طرح سوال امتحانات در مدرسه علمیه بیشتر کنند، البته در خصوص طرح سوال نیز دوره‌ای برگزار شد که ثمرات خوبی به همراه داشت.