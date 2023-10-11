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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۵۳

معاون آموزش حوزه علمیه خوزستان خبر داد؛

افزایش ۵۰ درصدی پذیرش طلاب در مدارس علمیه خوزستان

افزایش ۵۰ درصدی پذیرش طلاب در مدارس علمیه خوزستان

اهواز- معاون آموزش حوزه علمیه خوزستان از افزایش پذیرش ۵۰ درصدی طلاب در مدارس علمیه در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عباس موسوی عصر امروز چهارشنبه در اجلاسیه مدیران مدارس علمیه استان خوزستان اظهار کرد: در زمینه جذب و پذیرش طلاب در مدارس علمیه استان تلاش‌های بسیاری شده و مدارس رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی را نسبت به سال گذشته داشته‌اند.

وی با بیان اینکه پذیرش طلاب جدید برای مدارس علمیه خوزستان همچون هوای تازه است، افزود: ۲ طرح برای اولین بار اجرایی شد، یکی طرح «اصطفاء» که مبلغ محور و یکی از ویژگی‌های متمایز و برجسته آن تبلیغ چهره به چهره است.

حجت الاسلام موسوی ادامه داد: طرح دیگر «پذیرش طلاب جدیدالورود» که بر پایه جذب حفظ قرآن محور است؛ این طرح بسیار دقیق، جالب و جذاب است و علاقه‌مندان بیش از ۴۰ روز با این طرح همراهی خواهند کرد و به‌صورت غیرمستقیم با ذی طلبگی آشنا خواهد شد.

معاون آموزش حوزه علمیه خوزستان گفت: مدیران مدارس علمیه استان باید احاطه و تأمل خود را نسبت به طرح سوال امتحانات در مدرسه علمیه بیشتر کنند، البته در خصوص طرح سوال نیز دوره‌ای برگزار شد که ثمرات خوبی به همراه داشت.

کد مطلب 5909306

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