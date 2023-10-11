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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۴۹

در سایه بی‌توجهی مسئولین؛

کمپ بین‌المللی کوراش دیگر در خراسان شمالی احداث نمی‌شود

کمپ بین‌المللی کوراش دیگر در خراسان شمالی احداث نمی‌شود

بجنورد_ سرمربی تیم ملی کوراش گفت: مجوز احداث کمپ بین‌المللی کوراش در خراسان شمالی به استان دیگر منتقل شده است و این آغاز تضعیف سطح فنی کوراش استان خواهد بود.

الیاس علی اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کوراش یکی از بهترین تیم‌های کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های آسیایی هانگژو بود.

سرمربی تیم ملی تصریح کرد: در هشت ماه منتهی به بازی‌های آسیایی هانگژو زحمات فراوانی کشیده شد و یکی از افتخارات بزرگ ورزش خراسان شمالی کسب دو مدال طلا و نقره بازی‌های آسیایی توسط کوراش‌کاران استان نبود.

وی با اشاره به اینکه خراسان شمالی مهد کوراش است افزود: نبود سالن اختصاصی برای این رشته یکی از محدودیت‌های جدی در مسیر آمادگی کوراش کاران در استان است.

علی‌اکبری خاطر نشان کرد: جهت بهره‌برداری از کمپ بین المللی کوراش هیچ قدمی برداشته نشده و وعده‌های مسئولین هیچگاه با اقدام عملیاتی همراه نشده است.

سرمربی اهل خراسان شمالی تیم ملی کوراش بیان کرد: گویا مجوز احداث کمپ بین‌المللی کوراش از خراسان شمالی به استان دیگری منتقل شده است و این آغاز تضعیف سطح کوراش استان خواهد بود؛ زیرا احداث کمپ علاوه بر ارتقای سطح فنی در تشویق جوانان و خانواده‌های آن‌ها به این رشته ورزشی مؤثر است.

کد مطلب 5909319

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