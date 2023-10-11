روی زرد«سیب سرخ» بروجرد/دست باغداران از بازار و سردخانه کوتاه است

خبرگزاری مهر ، گروه استان‌ها- فاطمه حسینی: سیب بروجرد محصولی مرغوب است که در سال‌های اخیر به‌عنوان برند در داخل و خارج از کشور شناخته شده است، محصولی که این روزها روزگار خوشی ندارد و بدون داشتن بازار مشخص و صنایع تبدیلی به حال خود رها شده است و در این میان کسی جز باغداران و تولیدکنندگان ضرر نمی‌بینند.

همه ساله در اوایل پاییز فصل برداشت سیب بروجرد آغاز می‌شود؛ اما به دلیل نبود بازار هدف، صنایع تبدیلی و سردخانه این محصول روی دست باغداران می‌ماند.

نبود بازار هدف، عدم وجود صنایع تبدیلی، نبود ظرفیت نگه‌داری و سردخانه، عدم حمایت دولت از تولیدکنندگان و … مواردی هستند که انتظار می‌رود دست‌اندرکاران توجه بیشتری به رفع مشکلات تولیدکنندگان در تمامی حوزه‌های کشاورزی و باغداری داشته باشند.

برداشت سالانه ۴۸ هزار تن سیب در بروجرد

مسلم مرادی فرماندار بروجرد در جشنواره سیب شهرستان بروجرد اظهار داشت: چرخه ارزش‌گذاری تولید سیب کامل نیست و باید کمک کرد تا این میوه بهشتی را به نحوی به ثمر برسانیم که دارای ارزش‌افزوده بالایی باشد.

وی تصریح کرد: بروجرد دارای هزار و ۹۰۰ هکتار باغ سیب قرمز و زرد است که سالانه ۴۸ هزار تن سیب از این شهرستان برداشت می‌شود.

فرماندار بروجرد، عنوان کرد: چند کارخانه فراوری در بروجرد ایجاد شده است تا سیب‌های درجه سه را به مواد دیگری مانند ترشک، لواشک و سرکه تبدیل کند.

سیب بروجرد به استان‌های غربی قاچاق می‌شود

مرادی، اضافه کرد: امسال یکی از مشکلات باغداران سیب در شهرستان، قاچاق سیب بوده است که پیشنهاد شد سیب بروجرد ابتدا برای تولید کارخانجات بروجرد به کار گرفته شود.

وی با بیان اینکه سیب شهرستان بروجرد در سطح بالایی به استان‌های غربی قاچاق می‌شود، افزود: در حال حاضر میزان ظرفیت سردخانه در بروجرد هفت هزار تن است که ۱۰ هزار تن دیگر ظرفیت سردخانه نیاز است.

فرماندار بروجرد، ادامه داد: یکی از مشکلات بزرگ دیگر کشاورزان و باغداران مسئله آب است که اگر آب تا سال‌های آینده به شکل نرمال حل نشود، این باغداران دچار خسران می‌شوند.

مرادی، اظهار کرد: بخشی از مشکلات در قرارگاه رفع موانع تولید شهرستان تا حدودی کاسته شده و حمایت از باغداران ضروری است تا این محصول بی‌نظیر به یک فرصت برای بروجرد تبدیل شود.

مقام اول بروجرد در تولید سیب در لرستان

سید عماد شاهرخی رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان نیز در حاشیه این جشنواره، اظهار داشت: سطح کل باغات شهرستان ۱۳ هزار هکتار و تولید کل باغات شهرستان بالغ بر ۱۰۰ هزار تن است.

وی تصریح کرد: از این باغات شهرستان بروجرد در زمینه تولید محصولات سیب، انگور، بادام، هلو و گیلاس و آلبالو مقام اول سطح زیر کشت و تولید را در بین شهرستان‌های استان و در زمینه تولید گردو، رتبه دوم را بعد از شهرستان سلسله در بین شهرستان‌های استان دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، ادامه داد: سطح باغات سیب شهرستان هزار و ۹۰۰ هکتار و تولید باغات سیب شهرستان ۴۸ هزار تن است.

شاهرخی، عنوان کرد: شهرستان بروجرد، مقام اول سطح زیر کشت را در بین شهرستان‌های استان دارد.

وی ادامه داد: میانگین تولید باغات این شهرستان با تولید کشوری فاصله بسیار زیادی دارد، میانگین کشوری ۲۵ تن در هکتار است؛ اما این در حالی است که در بروجرد در هر هکتار، ۷۵ تن برداشت می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: لذا این پیام را به ما می‌دهد که لازم است تا یافته‌ها به سایر باغداران منتقل شود.

چالش نبود صنایع تبدیلی و زیرساخت نگهداری

شاهرخی، گفت: از کل باغات سیب، حدود ۷۰۰ هکتار مربوط به سیب‌های تابستانه است با تولید ۱۰ هزار تن و هزار و ۲۰۰ هکتار سیب پاییزه با تولید ۳۸ هزار تن است که سیب‌های پاییزه عمدتاً از ارقام قرمز و سپس زرد لبنان هستند.

وی گفت: شهرستان بروجرد چندین سال است که به‌صورت متوالی پرچم‌دار معرفی باغداران نمونه تولید سیب استان بوده و میانگین عملکرد تولید باغات نمونه به ۱۰۰ تن در هکتار می‌رسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، عنوان کرد: باتوجه‌به اینکه تولید سیب درجه یک و دو شهرستان که قابلیت انبارداری دارند، بالغ بر ۱۸ هزار تن است و ظرفیت سردخانه‌های بروجرد هفت هزار و ۳۰۰ تن است که شهرستان به مقدار حداقل ۱۰ هزار تن احساس می‌شود.

شاهرخی، تصریح کرد: هر ساله حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از میوه‌های سیب باغات به دلایل مختلف در پای درختان ریخته می‌شود که این میوه‌ها قابلیت تازه‌خوری و انبارکردن را ندارند و به این سیب‌ها، سیب‌های درجه سه، پادرختی و یا به جهت مصرف در صنایع تبدیلی سیب‌های صنعتی گفته می‌شود.

وی افزود: لذا باید اقداماتی را انجام دهیم تا صنایع تبدیلی، تکمیلی و زیرساخت لازم برای نگهداری فراهم شود و برای باغداران صرفه اقتصادی داشته باشد.