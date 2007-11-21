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۳۰ آبان ۱۳۸۶، ۲۰:۱۹

هیئت منصفه وجدان عمومی جامعه است

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: هیئت منصفه وجدان عمومی جامعه است و باید بر اساس حق و عدالت حکم کند.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک صادق مهدوی راد، بعد از ظهر امروز در آیین تحلیف اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات استان مرکزی با اشاره به اینکه مطبوعات چشم و زبان مردم هستند افزود: مطبوعات نقش بزرگی در پیشرفت و تعالی جامعه دارند و به همین دلیل قانون اساسی توجه خاصی به این مهم داشته است.

وی تصریح کرد: مطبوعات به عنوان رکن چهارم نظام و پایگاه افکار عمومی نباید از خطوط قرمز قانون عدول کنند و رسانه ها باید امنیت اجتماعی، اخلاق عمومی، نظام و حریم اجتماعی را رعایت کنند.

مهدوی راد با تاکید بر اینکه مطبوعات از عوامل نهی از منکر است، اظهار داشت: مطبوعات نقش مهمی در پیشرفت کشور بر عهده دارد و یکی از ارکان نظام است.

نماینده ‌ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک نیز در این آیین گفت: اجرای عدالت در قضاوت اصل است و قضات باید در کنار تخصص ، رعایت مساوات را سرلوحه خود قرار دهند.

آیت الله احمد محسنی گرکانی افزود:هیئت منصفه مطبوعات رسالت سنگینی را برعهده دارد و اعضای آن باید نهایت ظرافت را در بیان حقیقت و عدالت به کار بندند.

وی با اشاره به مبنای قضاوت در ایران خاطر نشان کرد: مبنای قضاوت در ایران براساس دستورات و تعلیمات پیامبر اسلام است که باید بر اساس عدالت در میان مردم حکم داده شود و مسولیت این امر را افراد با ایمان بر عهده دارند.

رئیس شعبه دوم دادگاه کیفری استان مرکزی گفت : در این هیئت منصفه هفت نفرعضو جدید به همراه هفت نفر از اعضای سابق وجود دارند که از اقشار مختلف روحانیون، اصناف، کشاورزان، کارگری، هنرمندان و روزنامه نگاران هستند.

قاضی عدالتخواه با اشاره به قانون مطبوعات تصریح کرد: در صورت تخلف و هنگام رسیدگی تنها فرد مدیر مسئول در دادگاه مطبوعات حاضر می شود و باقی اشخاص جرم آنها در دادگاه عمومی و بدون حضور هیئت منصفه مورد رسیدگی قرار می گیرند و همچنین نشریه ای که از هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز گرفته باشد مورد رسیدگی قرار می گیرد.

کد مطلب 590933

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