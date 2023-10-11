کلاهبردار ۲۰۰ میلیاردی با ۶۰ شاکی درساری دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی شهرستانی گفت: در پی مراجعه تعدادی مال باخته به پایگاه آگاهی شهرستان ساری مبنی بر اینکه فردی با فروش ملک و زمین مبلغ قابل توجهی از آنان کلاهبرداری کرد، موضوع پرونده به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پایگاه آگاهی ساری در تحقیقات پلیسی دریافتند فرد کلاهبردار در خرید و فروش فعالیت غیرقانونی داشته و یک ملک را به چندین نفر فروخته و مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال از مال باختگان دریافت کرده است.

فرمانده انتظامی استان مازندران تصریح کرد: مأموران ضمن شناسایی متهم فراری با هماهنگی قضائی و با در دست داشتن چندین حکم جلب سیار از اجرای احکام شعبات مختلف ساری، وی را در مخفیگاهش در شهرستان ساری دستگیر کردند.

سردار مفخمی با بیان اینکه متهم به بزه انتسابی خود اعتراف و برای رسیدگی قانونی به مراجع ذی صلاح معرفی شد، خاطر نشان کرد: هرگونه اقدامی که آرامش شهروندان را مختل کند با برخورد جدی پلیس روبه رو خواهد شد.