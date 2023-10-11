لزوم تأمین امنیت و سلامت انتخابات مجلس شورای اسلامی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز چهارشنبه در جلسه شورای اطلاع‌رسانی لرستان ضمن تبریک اقدام شجاعانه جبهه مقاومت و ضربه اساسی این جبهه به رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: مردم مظلوم فلسطین بیش از هفت دهه است که تحت ظلم و جنایات رژیم صهیونیستی قرار دارند و در این مدت دفاعی این‌چنین ابراز نکرده بودند.

وی گفت: اگرچه صهیونیست‌ها با وقاحت تمام و مظلوم‌نمایی کماکان فلسطینی‌ها را تحت حملات موشکی خسارت‌بار خود قرار دادند و این حملات ادامه دارد و ده‌ها نفر از مردم فلسطین به شهادت رسیدند؛ اما این اقدام شجاعانه مردم فلسطین جای تبریک دارد.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه چند رویداد بزرگ و مهم در استان در سال جاری برگزار خواهد شد، بیان کرد: کنگره ملی شهدا یکی از این رویدادها است که در استان طی چند سال گذشته فعالیت‌های بسیاری در زمینه این رویداد صورت‌گرفته است و چند روز آینده به ثمر خواهد نشست که لازم است به‌منظور جریان‌سازی فضای رسانه‌ای استان یک بسته خاص اطلاع‌رسانی در نظر گرفته شود.

زیویار با بیان اینکه کنگره شهدا باید پیام ایمان و امید را تبیین و معرفی کند، افزود: اگر می‌خواهیم خط شهادت مداومت داشته باشد درصدی از آن را می‌توان به ظرفیت نهضت مقاومت گره زد.

وی به رویداد بزرگ انتخابات در سال جاری اشاره کرد و عنوان کرد: برگزاری انتخابات آن‌قدر مهم است که مقام معظم رهبری در آغاز سال نو در مورد آن اظهارنظر داشتند و چهاراصل را برای اجرای انتخابات ایده‌آل مطرح کردند.

استاندار لرستان، بر تحقق هرچه بهتر دغدغه‌ها و راهبردهای رهبر معظم انقلاب درباره برگزاری یک انتخابات سالم و حداکثری با وجود رقابت نامزدها و در فضای امن و آرام تأکید کرد.

زیویار، گفت: در این رویداد مهم مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت مطرح است و باید در این راستا همه تلاش کنیم، چرا که دولت مسئول امنیت و سلامت انتخابات است و در مقوله مشارکت و رقابت اعضای کارگروه رسانه‌ای استان سهیم هستند.

وی گفت: بر اساس گزارش‌های اعلام شده لرستان رتبه پنجم حوزه اطلاع‌رسانی در فعالیت‌های عمرانی صورت‌گرفته در سطح ملی را دارد که بسته اطلاع‌رسانی آن در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت.

استاندار لرستان بر حمایت از مردم مظلوم فلسطین و اندیشیدن تمهیدات لازم برای مقابله با جنگ رسانه‌ای که رژیم صهیونیستی در قالب مظلوم‌نمایی ارائه می‌دهد تأکید کرد و افزود: کارگروه تدوین بسته‌های اطلاع‌رسانی انتخابات پیش‌رو نیز تشکیل خواهد شد و بسته پیشنهادی خود را در جلسه آینده ارائه خواهند داد.