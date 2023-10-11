تمرکز برای رفع معضل ترافیکی در چالوس

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود یعقوبی در آئین تملک، تعریض و آزادسازی در منطقه خط هشت ضمن قدردانی از مدیریت آموزش و پرورش شهرستان چالوس جهت همکاری با مدیریت شهری چالوس اظهار کرد: در ادامه تعریض، تملک و آزادسازی‌هایی که در شهر چالوس جهت رفع مشکل ترافیکی صورت می‌گیرد، تملک حدود یکهزار متر مربع زمین مربوط به املاک آموزش و پرورش این شهرستان در منطقه خط هشت در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه عملیات تعریض و بازگشایی این مسیر در دست اجرا است، تصریح کرد: در ضلع جنوبی معبر ۱۶ متری و در ضلع شمالی معبر ۳۰ متری آزادسازی و در اختیار شهروندان شریف چالوس قرار خواهد گرفت.

شهردار چالوس با اشاره به اینکه این اقدام کمک شایانی در رفع معضل ترافیکی شهر چالوس خواهد داشت، اذعان کرد: با بازگشایی این معبر گلوگاه ترافیکی که در منطقه خط هشت وجود داشت تعریض و آزادسازی می‌گردد.

یعقوبی در ادامه با ابراز خرسندی از همدلی و اتحاد در مجموعه شهرستان چالوس، گفت: با وفاقی که در مجموعه شهرستان وجود دارد در نظر داریم تا هر روز و هر هفته و ماه‌های آتی شاهد بازگشایی‌ها و تعریض معابر جهت رفع ترافیک شهری که خواسته به حق شهروندان شریف چالوس است باشیم.

شهردار چالوس در پایان ضمن قدردانی از همکاری و همراهی مسئولان شهرستانی، مدیریت آموزش و پرورش، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر چالوس، گفت: امید این را داریم که درماه های آتی با همتی که در شورا اسلامی شهر چالوس وجود دارد اتفاقات بهتری در راستای تقاضاها و خواسته‌های به حق شهروندان عزیز برای این شهر بزرگ رقم بخورد.