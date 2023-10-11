احشام قاچاق با ارزش تقریبی ۳ میلیارد در مانه و سملقان کشف شد

سرهنگ مهدی مهران‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی اعلام خبر از منابع و در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق، حین کنترل خودروهای عبوری در جاده مواصلاتی شهرستان‌های مانه و سملقان مأموران پلیس این فرماندهی دو دستگاه خودروی باری مشکوک و آن‌ها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مانه و سملقان تصریح کرد: مأموران در بررسی و بازرسی از خودروهای مذکور که در مسیر استان‌های شمالی بودند، دام‌های توقیفی فاقد مدارک و مجوز قانونی حمل و توزیع را حسب دستور مقام قضائی به پلیس آگاهی شهرستان منتقل کردند.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان دام و احشام قاچاق را حدود ۳۵ رأس و به ارزش تقریبی ۳ میلیارد ریال می‌باشد اظهار داشت: متهمان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.