احشام قاچاق با ارزش تقریبی ۳ میلیارد در مانه و سملقان کشف شد

سرهنگ مهدی مهرانفر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی اعلام خبر از منابع و در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق، حین کنترل خودروهای عبوری در جاده مواصلاتی شهرستانهای مانه و سملقان مأموران پلیس این فرماندهی دو دستگاه خودروی باری مشکوک و آنها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان مانه و سملقان تصریح کرد: مأموران در بررسی و بازرسی از خودروهای مذکور که در مسیر استانهای شمالی بودند، دامهای توقیفی فاقد مدارک و مجوز قانونی حمل و توزیع را حسب دستور مقام قضائی به پلیس آگاهی شهرستان منتقل کردند.
وی با اشاره به اینکه کارشناسان دام و احشام قاچاق را حدود ۳۵ رأس و به ارزش تقریبی ۳ میلیارد ریال میباشد اظهار داشت: متهمان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.
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