وزیر آموزش و پرورش وارد فارس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر آموزش و پرورش در ابتدای سفر خود با حضور در حرم احمد بن موسی علیه السلام، پس از زیارت حضرت شاهچراغ بر مزار شهدای شهدای حمله تروریستی حرم مطهر شاهچراغ حاضر شد و با اهدای شاخه گل و قرائت فاتحه به مقام این شهدا و سایر شهدای استان فارس ادای احترام کرد.

صحرایی در ادامه این سفر به عنوان نماینده رئیس جمهور به شهرستان‌های سرچهان، بوانات و اقلید در شمال استان سفر خواهد کرد و از پروژه‌های عمرانی این شهرستان‌ها بازدید و در مراسم افتتاح چند طرح مشارکت خواهد کرد و با حضور در جمع اقشار مختلف مردم به سوالات و مطالبات آنها پاسخ خواهد داد.

وزیر آموزش و پرورش همچنین در ادامه سفر خود در همایشی با حضور جمعی از فرهنگیان و همچنین جمعی از دانش آموزان شیراز شرکت و با آنها دیدار و گفتگو خواهد کرد.

گفتنی است: بازدید از چند آموزشگاه و پژوهشکده معلم، فضاهای دانشگاه فرهنگیان، حضور در شورای اداری استان فارس و …، از دیگر برنامه‌های سفر وزیر آموزش و پرورش به شیراز خواهد بود.