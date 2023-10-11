به گزارش خبرنگار مهر، حسین حاجی بی گلو شامگاه چهارشنبه در نشست تخصصی افق فراموش شده که در دانشگاه آزاد بجنورد برگزار شد، اظهار داشت: چرا بر اساس شاخص‌ها، وضعیت خراسان شمالی مناسب نیست؟ این سوال اساسی است که باید پاسخ دهیم.

وی افزود: استان فرصت‌های زیادی دارد اما ما مسئولان از آن استفاده نکرده‌ایم و باید پاسخگوی مردم باشیم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی با اشاره به تأثیر حضور مسئولان ملی در استان، بیان کرد: نبود پرواز به خراسان شمالی یک مشکل اساسی است.

حاجی بی گلو تصریح کرد: بیشترین اعتبارات استان به سمت حوزه کشاورزی می‌رود اما در این حوزه اشتغال زایی ایجاد نکردیم؛ اعتبارات باید به سمت صنایع تبدیلی حرکت کند.

وی افزود: وضعیت اشتغال استان را به این علت خوب توصیف می‌کنند که عمده افراد کشاورز هستند اما درآمد کافی ندارند.

حاجی بی گلو گفت: ۳ ماه از سال به خاطر برق و ۳ ماه به خاطر گاز صنایع تعطیل هستند؛ با چنین شرایطی نمی‌توان به رشد تولید رسید.

وی با تاکید بر اینکه صنایع پایین دستی صنایع بزرگ استان ایجاد شده است، افزود: ۶۰ صنایع پایین دستی در کل کشور از پودر آلومینا جاجرم استفاده می‌کنند.

حاجی بی گلو گفت: طی دولت سیزدهم ۶۰ کارخانه احیا و ایجاد شد که اقدامی بزرگ و قابل توجهی است.

وی در پایان گفت: با دیپلماسی قوی دولت، میزان صادرات استان از ۲۰ کشور به ۳۸ کشور رسیده است.