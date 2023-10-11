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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۲:۳۵

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی‌:

خراسان شمالی به ۳۸ کشور دنیا کالا صادر می‌کند

خراسان شمالی به ۳۸ کشور دنیا کالا صادر می‌کند

بجنورد- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی‌ گفت:دیپلماسی قوی دولت سیزدهم باعث شده صادرات استان از ۲۰ کشور به ۳۸ کشور افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حاجی بی گلو شامگاه چهارشنبه در نشست تخصصی افق فراموش شده که در دانشگاه آزاد بجنورد برگزار شد، اظهار داشت: چرا بر اساس شاخص‌ها، وضعیت خراسان شمالی مناسب نیست؟ این سوال اساسی است که باید پاسخ دهیم.

وی افزود: استان فرصت‌های زیادی دارد اما ما مسئولان از آن استفاده نکرده‌ایم و باید پاسخگوی مردم باشیم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی با اشاره به تأثیر حضور مسئولان ملی در استان، بیان کرد: نبود پرواز به خراسان شمالی یک مشکل اساسی است.

حاجی بی گلو تصریح کرد: بیشترین اعتبارات استان به سمت حوزه کشاورزی می‌رود اما در این حوزه اشتغال زایی ایجاد نکردیم؛ اعتبارات باید به سمت صنایع تبدیلی حرکت کند.

وی افزود: وضعیت اشتغال استان را به این علت خوب توصیف می‌کنند که عمده افراد کشاورز هستند اما درآمد کافی ندارند.

حاجی بی گلو گفت: ۳ ماه از سال به خاطر برق و ۳ ماه به خاطر گاز صنایع تعطیل هستند؛ با چنین شرایطی نمی‌توان به رشد تولید رسید.

وی با تاکید بر اینکه صنایع پایین دستی صنایع بزرگ استان ایجاد شده است، افزود: ۶۰ صنایع پایین دستی در کل کشور از پودر آلومینا جاجرم استفاده می‌کنند.

حاجی بی گلو گفت: طی دولت سیزدهم ۶۰ کارخانه احیا و ایجاد شد که اقدامی بزرگ و قابل توجهی است.

وی در پایان گفت: با دیپلماسی قوی دولت، میزان صادرات استان از ۲۰ کشور به ۳۸ کشور رسیده است.

کد مطلب 5909353

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