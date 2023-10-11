‌به گزارش خبرنگار مهر، حمزه طولابی امروز چهارشنبه در جلسه وبینار با نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات عمرانی حوزه بهداشت و درمان، اظهار داشت: احداث درمانگاه «بزنوید» و «شول آباد» و چندین خانه بهداشت از جمله اقدامات در حال انجام است؛ اما در برخی پروژه‌ها از عملکرد پیمانکار و میزان پیشرفت کار رضایت نداریم.

وی با اشاره به اینکه تعداد ۷۰ خانه بهداشت در الیگودرز فعالیت می‌کنند، افزود: الیگودرز بیشترین و بزرگ‌ترین خانه بهداشت‌ها را در استان دارا است.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان الیگودرز، گفت: الیگودرز از نظر جمعیتی شرایط راه‌اندازی مرکز آنژیوگرافی را نداشت؛ اما در این مرکز راه‌اندازی شد که به دلیل عدم حضور دائم فوق‌تخصص آنژیوگرافی در الیگودرز به‌صورت موقت تعطیل شد.

طولابی با اشاره به اینکه دستگاه‌ها و تجهیزات مرکز جراحی قلب باز خریداری شده است، افزود: متأسفانه در کشور فعالیت جراحان قلب باز با مشکلاتی مواجه است؛ اما پیگیر جذب فوق‌تخصص آنژیوگرافی و راه‌اندازی این مرکز هستیم.

وی به بحث برون‌سپاری خدمات اشاره کرد و گفت: برون‌سپاری با واگذاری متفاوت است به‌طوری‌که در برون‌سپاری حاکمیت و نظارت دستگاه حفظ می‌شود و تعرفه هم هیچ افزایشی ندارد و هم اکنون نیز مراکز «ام‌آرآی» و «سی‌تی‌اسکن» به‌صورت برون‌سپاری فعالیت می‌کنند.