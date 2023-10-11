به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا جان‌نثاری شامگاه چهارشنبه در نشست مشترک ستاد انتخابات استان با هیأت‌های اجرایی و نظارت انتخابات در استان اصفهان ضمن تبریک پیروزی‌های جبهه مقاومت در روزهای اخیر، اظهار داشت: تاکنون مراحل اجرای انتخابات در استان با موفقیت انجام شده است.

وی ادامه داد: مرحله پیش ثبت‌نام متقاضیان انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام شد و مدارک متقاضیانی که مرحله پیش ثبت‌نام را انجام دادند صحت سنجی و نتایج آن اعلام شد، مرحله بعدی پس از پایان یافتن فرصت اعتراض و بررسی اعتراضات، ثبت‌نام نهایی است.

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان خاطرنشان کرد: متقاضیان می‌توانند با ارائه کد رهگیری که در اختیار دارند به صورت الکترونیک از ۲۷ مهرماه به مدت یک هفته مرحله ثبت‌نام نهایی را انجام دهند.

وی متذکر شد: پیشنهاد می‌کنیم کسانی که قصد انجام مرحله ثبت‌نام نهایی را دارند در روزهای نخست اقدام کنند و ثبت‌نام را به روزهای پایانی واگذار نکنند.

جان نثاری افزود: باتوجه به اعلام و انتشار فرایندهای انتخابات پیشنهاد می‌شود، افرادی که قصد کاندید شدن در انتخابات را دارند تقویم انتخابات را به صورت دقیق مطالعه کنند.

۷۷۶ نفر عضو هیأت‌های اجرایی و نظارتی انتخابات استان اصفهان

مهدی سلیمانی دبیر ستاد انتخابات استان اصفهان نیز در این نشست، گفت: در مرحله نخست فرآیند انتخابات، پیش ثبت‌نام متقاضیان صورت گرفت، در مرحله دوم صحت سنجی مدارک انجام شد و اکنون در مرحله سوم قرار داریم که براساس آن بایستی هیأت‌های اجرایی در استان تشکیل می‌شد.

وی با اشاره به تشکیل ۶۲ هیئت اجرایی انتخابات در استان اصفهان، افزود: هیأت‌های اجرایی مجموعاً از ۱۱ نفر تشکیل می‌شوند و فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه بعنوان رئیس هیأت اجرایی انتخاب می‌شود.

سلیمانی خاطرنشان کرد: مجموعاً ۷۷۶ نفر اعضای هیأت‌های اجرایی و نظارتی در استان هستند که از این تعداد ۶۶۴ نفر اعضای هیأت اجرایی و ۱۱۲ نفر عضو هیأت‌های نظارتی انتخابات استان هستند.