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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۴۳

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان:

ثبت‌نام نهایی انتخابات مجلس ۲۷ مهر ماه آغاز می‌شود

ثبت‌نام نهایی انتخابات مجلس ۲۷ مهر ماه آغاز می‌شود

اصفهان – رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان گفت: مرحله نهایی برای ثبت نام داوطلبان دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۲۷ مهر ماه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا جان‌نثاری شامگاه چهارشنبه در نشست مشترک ستاد انتخابات استان با هیأت‌های اجرایی و نظارت انتخابات در استان اصفهان ضمن تبریک پیروزی‌های جبهه مقاومت در روزهای اخیر، اظهار داشت: تاکنون مراحل اجرای انتخابات در استان با موفقیت انجام شده است.

وی ادامه داد: مرحله پیش ثبت‌نام متقاضیان انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام شد و مدارک متقاضیانی که مرحله پیش ثبت‌نام را انجام دادند صحت سنجی و نتایج آن اعلام شد، مرحله بعدی پس از پایان یافتن فرصت اعتراض و بررسی اعتراضات، ثبت‌نام نهایی است.

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان خاطرنشان کرد: متقاضیان می‌توانند با ارائه کد رهگیری که در اختیار دارند به صورت الکترونیک از ۲۷ مهرماه به مدت یک هفته مرحله ثبت‌نام نهایی را انجام دهند.

وی متذکر شد: پیشنهاد می‌کنیم کسانی که قصد انجام مرحله ثبت‌نام نهایی را دارند در روزهای نخست اقدام کنند و ثبت‌نام را به روزهای پایانی واگذار نکنند.

جان نثاری افزود: باتوجه به اعلام و انتشار فرایندهای انتخابات پیشنهاد می‌شود، افرادی که قصد کاندید شدن در انتخابات را دارند تقویم انتخابات را به صورت دقیق مطالعه کنند.

۷۷۶ نفر عضو هیأت‌های اجرایی و نظارتی انتخابات استان اصفهان

مهدی سلیمانی دبیر ستاد انتخابات استان اصفهان نیز در این نشست، گفت: در مرحله نخست فرآیند انتخابات، پیش ثبت‌نام متقاضیان صورت گرفت، در مرحله دوم صحت سنجی مدارک انجام شد و اکنون در مرحله سوم قرار داریم که براساس آن بایستی هیأت‌های اجرایی در استان تشکیل می‌شد.

وی با اشاره به تشکیل ۶۲ هیئت اجرایی انتخابات در استان اصفهان، افزود: هیأت‌های اجرایی مجموعاً از ۱۱ نفر تشکیل می‌شوند و فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه بعنوان رئیس هیأت اجرایی انتخاب می‌شود.

سلیمانی خاطرنشان کرد: مجموعاً ۷۷۶ نفر اعضای هیأت‌های اجرایی و نظارتی در استان هستند که از این تعداد ۶۶۴ نفر اعضای هیأت اجرایی و ۱۱۲ نفر عضو هیأت‌های نظارتی انتخابات استان هستند.

کد مطلب 5909362

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