به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی موسوینژاد شامگاه چهار شنبه در نشست خبری فیلم ایلیا، جستوجوی قهرمان اظهار داشت: یکی از دغدغههای ما در خصوص بازیهای رایانهای است، طبق آمار بنیاد ملی بازیهای رایانهای ۴۰ میلیون گیمر داریم که ۵ میلیون از آنها حرفهای بازی میکنند و رده سنی کودک و نوجوان هستند.
وی ادامه داد: درحال حاضر بچهها چشم باز میکنند خود را میان بازیهای رایانهای میبینند که فضای مهم و خطیری است، سینما و صدا و سیما هم به آن نمیپردازند.
تهیهکننده و کارگردان فیلم ایلیا در جستوجوی قهرمان با بیان اینکه فضای بازیهای کامپیوتری جذاب است و ژانری خوبی دارد، تصریح کرد: بازیهای کامپیوتری برای کسانی که اقتصادی فکر میکنند خوب است، ما چراغ اول را روشن کردیم. یکی دیگر از دغدغههای ما بحث جنگ شناختی است که اگر در مدارس این فیلم را نشان دهند و سپس معلم راجع به جنگ شناختی صحبت کند، بچهها راحت تر این موضوع را متوجه میشوند.
موسوینژاد اضافه کرد: برای اینکه محتوای زیادی را در زمانی محدود جای دهیم و بچهها هم خسته نشوند، روی فیلم نامه خیلی کار کردیم. درحال پخش فیلم بچهها احساس میکنند وارد بازی شدند و با گیمر جلو میروند.
وی افزود: یکی دیگر از دغدغههای من جنگ خیبر است و به شکلی موضوع را در فیلم جلو بردیم که کسی احساس نمیکند تاریخی است، اما همه وقایع تاریخی رخ میدهد. فیلم ایلیا، جستوجوی قهرمان ضد اسرائیل است، اما به استکبار ستیزی زیاد نپرداختیم.
تهیهکننده و کارگردان فیلم ایلیا در جستوجوی قهرمان در خصوص صدا گذاری فیلم، گفت: هر کدام از نقشها یک دوبلور داشتند، اما این کار بازهم دوبله میشود زیرا برای آنکه آن را به جشنواره برسانیم کار تدوین و صدا را خیلی سریع انجام دادیم. از نمادهای ایلومیناتی و فراماسونی در فیلم استفاده شد که منطقی است زیرا نمادهای کهن و از زمان اجداد یهودیها هستند.
موسوینژاد با بیان اینکه اولین فیلم سینمایی من بود، اظهار کرد: برای فیلمی که ساختم از جایی کمک نگرفتم و کاملاً خصوصی است، البته باتوجه به نخستین تجربه سینمایی ارگانها اعتماد نداشتند. متوسط زمان برای تولید انیمیشن سینمایی در جهان سه سال است که ما در ایران با وجود اینکه تازه کار هستیم در چهارسال انیمیشن سینمایی تولید میکنیم. حمایت از انیمیشن ریسک دارد و سخت است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا در فیلم از هک کردن که غیرقانونی است، استفاده کردید، تصریح کرد: هک غیرقانونی نیست، برای مثال وقتی در جنگ هستی تعدادی جاسوس میفرستی در تیم حریف، پیامبر هم از این روش استفاده میکرد که مشکلی ندارد، اما از آن سو استفاده کنید مشکل دارد.
تهیهکننده و کارگردان فیلم ایلیا در جستوجوی قهرمان گفت: فیلمهای خوبی برای و درباره کودک نداریم و در این مورد ضعیف هستیم. فیلمی که ما کار کردیم اقتصادی است زیرا بودجه کمی صرف آن کردیم. انیمیشن فهرست مقدس با دلار هزارتومانی، ۲ میلیارد تومان خرج برداشت و ۳۰۰ میلیون فروش داشت که این یعنی فیلم اقتصادی نبوده است.
نظر شما