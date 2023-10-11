درخواست اختصاص اعتبار برای تأمین ۴۵ تانکر سیار آبرسان به عشایر

عبدالحمید کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از محل اعتبارات دور اول سفر ریاست جمهوری ۷ دستگاه تانکر آبرسانی به استان فارس اختصاص یافت ابراز امیدواری کرد که در دو دوم سفر رئیس جمهور و هیأت دولت به فارس ۴۵ دستگاه تانکر سیار آبرسانی رهاورد این سفر در حوزه عشایر باشد.

وی با بیان اینکه تمام تلاشمان را می‌کنیم تا مصوبات پر و پیمانی به جامعه عشایری استان اختصاص یابد، خاطرنشان کرد: با اعتبارات قطره چکانی سال گذشته تلاش شد تا با بضاعت اندک این سازمان در حوزه‌های مختلف جامعه عشایری استان راهگشایی شود.

مدیر کل امور عشایر فارس، با اشاره به پرداخت تسهیلات زنجیره تولید گوشت قرمز به عشایر فارس در دو سال اخیر اعلام کرد: در سال مالی ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ مبلغ ۶۸ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان برای پایدار سازی اشتغال و صیانت از اشتغال موجود عشایر و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید پرداخت شده است.

کریمی ضمن گرامیداشت هفته روستاییان و عشایر از توزیع ۷۵۰ پنل خورشیدی در سال گذشته و ۸۷ پنل خورشیدی در نیمه اول سال جاری در بین عشایر خبر داد و افزود: توزیع لوازم سوخت فسیلی نیز در دستور کار این سازمان بوده و تمام تلاشمان بر این بوده که مشکلات جامعه عشایری استان را به حداقل برسانیم.

وی یکی از مشکلات جمعیت عشایری استان فارس را در حوزه آبرسانی به آنان دانست و عنوان کرد: در همین راستا ۲۶ پروژه تأمین آب پایدار در شهرستانهای مختلف استان از محل اعتبارات بند ب تبصره ۵ قانون بودجه سال مالی ۱۴۰۰ به مبلغ ۳۷ میلیارد تومان و با پوشش یکهزار و ۶۵۳ خانوار و مبلغ ۳۴ میلیارد تومان با پوشش یکهزار و ۴۱۴ خانوار عشایری از محل اعتبارات ملی آب و راه در سال مالی ۱۴۰۱ انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نتایج پایه اولین سرشماری ثبتی مبنایی عشایر کوچنده کشور در سال ۱۳۹۹، جمعیت عشایری استان فارس در دوره قشلاقی ۲۶ هزار و ۶۰۹ خانوار با جمعیت ۱۱۲ هزار و ۸۹۳ نفر و در دوره ییلاقی ۲۴ هزار و ۲۴۷ خانوار با جمعیت ۱۰۱ هزار و ۳۳۱ نفر است.