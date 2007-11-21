خبر اعدام 30 نفر از اراذل و اوباش کاملاً کذب است/ سال آینده سال مهار اعتیاد خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر دکتر اسماعیل احمدی مقدم در نشست " بررسی عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر از گذشته تا حال و راهکارهای آینده " که ظهر امروز در مجتمع فرهنگی شقایق برگزار شد، گفت : در مسیر مبارزه با مواد مخدر آنقدر مشکلات زیاد است که بسیاری از ایده ها را نمی توان عملی کرد .

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد : در حال حاضرسن استفاده از مواد مخدردر جهان پایین آمده است که بیشترین مصرف شامل قرص های اکس و پارتی است.

وی گفت: در مسیر پیشگیری از اعتیاد باید نگاه دقیق تری داشته باشیم که یکی از آنها افزایش بودجه در جهت رسیدن به نتایج بهتر است.

احمدی مقدم اشاره کرد : ستاد در سال جاری حدود صد میلیون تومان به دانشگاه ها برای طرح های مبارزه با مواد مخدر بودجه داده است البته سازمان صدا و سیما هم بدون اینکه بودجه ای به آن داده شود در مسیر وظایف خود اقدامات اساسی در مبارزه با مواد مخدر انجام داده است .

وی ادامه داد: درمورد آموزش و پرورش نیز در جهت گسترش مهارت های زندگی اقداماتی انجام شده است البته آن سازمان از ستاد درخواست یک میلیارد تومان بودجه برای انتشار بروشورهایی برای اطلاع رسانی کرده بود که مطمئنا نتیجه ای نخواهد داشت. خود ستاد به ساخت مجموعه های انیمیشنی دست زده است که معتقدیم نتایج بهتری دارد.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد : در بحث پیشگیری از اعتیاد مشکل اصلی نبود راهبرد جامع است. باید محدوده های رسیدگی به این حوزه مشخص شود که با مشخص شدن آن هر سازمانی وظیفه خود را انجام دهد.

سردار احمدی مقدم تصریح کرد : اگر ما نتوانیم یک طرح راهبردی جامع را تدوین کنیم به آن نتیجه مناسب نخواهیم رسید چرا که با دادن بودجه به سازمان ها بدون هیچ تحقیق و تمرکزی کار نتیجه ای نخواهد داد .

وی با اشاره به معتادینی که در حال حاضر در زندان ها به سر می برند گفت : از طرفی ما باید پیامد هر عملکردی را مد نظر داشته باشیم چرا که بسیاری از معتادینی که به زندان می روند مطمئنا بهبود پیدا نمی کنند در صورتی که صدها میلیارد تومان صرف هزینه نگهداری آنان می شود .

احمدی مقدم اشاره کرد : ستاد در نظر دارد سال آینده را " سال مهار اعتیاد " نامگذاری کند که در راستای آن 480 هزار نفری که تحت پوشش دارد درمان کند .

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد : در مسیر مبارزه با اعتیاد باید به همه جوانب منطقی نگاه کرد و در این راستا ستاد هدف اصلی خود را مبارزه با قاچاق فروشان قرار داده است .

سردار احمدی مقدم گفت : با توجه به عملیات چند روز اخیر ما حدود 30درصد افزایش ورود به مراکز درمانی را داشته ایم و در حوزه های دیگر نیزاحتیاج به تمرکز بیشتری داریم .

وی با اشاره به اینکه ایران از جهت مبارزه با مواد مخدر در جهان دررتبه ای بالا قرار دارد گفت : ستاد در مسیر مبارزه با مواد مخدر سال پیش را در جهت مقابله و امسال را دردرمان برنامه ریزی کرده بود و تصمیم دارد سال آینده را کاملا در حوزه پیشگیری بگذارد.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: ما نباید درچگونگی مبارزه با موادمخدر به آمار بعضی از کشورها توجه کنیم چرا که بسیاری از این آماره ها حالت ویترینی و نمایشی دارد.

دکتر احمدی مقدم ادامه داد: از جمله طرح هایی که در ستاد مطرح است، اهمیت به قسمت پژوهشی مبارزه با اعتیاد است که در حوزه روش شناسی اعتیاد در پژوهش کارهای غنی انجام شده است.

وی ادامه داد: البته ستاد برای چهارمرکز درحوزه های پیشگیری ، ترک اعتیاد ، مقابله با ورود و حوزه اجتماعی سرمایه گذاری کرده است و سعی دارد در مورد چاپ کتاب نیز اقداماتی از جهت پرداخت بودجه به نویسندگان داشته باشد.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد: ستاد با برنامه های خود درتلاش است بیمار بودن معتادین را قانونی کند. در حال حاضر صحبت هایی با مجمع تشخیص مصلحت شده است و مراحل آن در حال پیگیری است.

دکتر احمدی مقدم اشاره کرد : یکی دیگر از بحث هایی که در ستاد مطرح شده است طرح نظارت بر سیگار و الکل است که شاید در این طرح ستاد تبدیل به سازمان ملی مبارزه با اعتیاد شود چرا که خود سیگار و الکل مقدمه هایی برای اعتیاد است.

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران گفت : ستاد در طرح های مبارزه با مواد مخدر کاملا از تمامی ان جی او ها حمایت می کند گرچه این مراکزاز نظر مالی نیازی به ما ندارند اما در تلاشیم از ابعاد دیگر ازاین مراکز حمایت کنیم .

سردار احمدی مقدم در مورد خبر اعدام سی نفر از اراذل و اوباش گفت: این خبر کاملا کذب است و نهادی که این مساله را مطرح کرد ه است، خارج از مسئولیت خود نظر داده است. در واقع وظیفه نیروی انتظامی تنها دستگیری و ارسال افرا د مجرم به مراکز مربوطه است.

وی در مورد چگونگی نظارت بر مدارس از جهت مبارزه با مواد مخدر ادامه داد : از آنجایی که نوجوانانی که زیر نظر آموزش و پرورش در حال تحصیل هستند می توانند بنا به دلایل متفاوتی در معرض اعتیاد قرار گیرند، می طلبد که به این حوزه نیز توجه بسیاری شود.

دکتر احمدی مقدم ادامه داد: البته حساسیت این مساله به اندازه آنچه که مسئولین مربوطه به خاطر دریافت بودجه آن را اعلام می کنند، نیست. ستاد در تلاش است با تحقیقات در این مورد و ارائه آماردرست این مساله را پیگیری کند.