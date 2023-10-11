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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۵۸

سازمان لیگ: مدیرعامل پرسپولیس سند رو کند ما برخورد می‌کنیم

سازمان لیگ: مدیرعامل پرسپولیس سند رو کند ما برخورد می‌کنیم

روابط عمومی سازمان لیگ درباره اظهارات مدیرعامل باشگاه پرسپولیس توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران در پی مصاحبه امشب چهارشنبه مورخ ۱۹ مهر رضا درویش مدیرعامل محترم باشگاه پرسپولیس مبنی بر اینکه سازمان لیگ اعلام کرده ۱۳ تیم از دستورالعمل قانون سقف بودجه تخلف کرده اند،

مقتضی است ایشان سند این ادعا را ارائه کنند تا با فرد یا افراد مسئولی که چنین ادعایی کرده است برخورد شود.

از آنجا که کارگروه ناظر بر قراردادها بر کذب بودن این ادعا تصریح دارد، لازم است که در ارسال این مستندات (نوشتاری، تصویری و.....)از سوی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس تسریع شود.

بدیهی است، از مدیر عامل محترم باشگاه بزرگ پرسپولیس انتظار می‌رود بدون مطالعه و سند از ایراد اظهارات خلاف واقع که به نوعی باعث تشویش اذهان عمومی است خودداری کنند.

کد مطلب 5909370

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