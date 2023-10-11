به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه در جلسه شورای اطلاع‌رسانی لرستان، تشکیل کارگروه تدوین بسته‌های رسانه‌ای ویژهٔ انتخابات پیشرو به تصویب رسید.

مدیران صداوسیما، فرهنگ و ارشاد اسلامی، روابط‌عمومی استانداری و اداره کل سیاسی و انتخابات استانداری اعضای این کارگروه را تشکیل خواهند داد.

تشکیل کارگروه اطلاع‌رسانی کنگره شهدا دیگر مصوبهٔ این جلسه بود که مدیران بنیاد شهید، سپاه پاسداران، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، مدیران کل امور اجتماعی و امور بانوان و سرپرست روابط‌عمومی استانداری لرستان اعضای آن را تشکیل خواهند داد.

در این کارگروه نیز بسته‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی رویداد مهم کنگره شهدا در خرم‌آباد تدوین خواهند شد.

ابلاغ به روابط‌عمومی دستگاه‌ها برای تولید محتواهای حمایتی از نهضت مقاومت در فلسطین و انتشار از طریق ظرفیت‌های رسانه‌ای آنها علاوه بر تولید و انتشار این محتواها از طریق رسانه‌های مختلف به‌صورت روزانه از دیگر مواردی بود که مصوب شد.

ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی برای معرفی رابط خبری به اداره کل روابط‌عمومی استانداری به‌منظور تشکیل شبکه مجازی خبری دولت در استان، برگزاری دورهٔ آموزشی تبیین و ارتقای سواد رسانه‌ای خبرنگاران در خصوص انتخابات در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری خبرگزاری ایرنا از دیگر مصوبات این جلسه بودند.

در این نشست همچنین ابلاغ شیوه‌نامه برنامه سه‌شنبه‌های خبری در دستور کار جلسه آینده شورای اطلاع‌رسانی استان قرار گرفته و بر برگزاری منظم و دوره‌ای جلسات شورای اطلاع‌رسانی به‌صورت ماهانه تأکید شد.