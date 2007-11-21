موسسات آموزشی علمی آزاد برای تبلیغات موظف به دریافت مجوز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در شصت و چهارمین جلسه شورای نظارت مرکزی آموزشگاههای علمی آزاد و زبان، موضوع ماده 17 مصوبه 483 شورای انقلاب فرهنگی درخصوص نحوه اخذ مجوز تبلیغ و انتشار آگهی موسسات آموزشی ، کنکور و زبان که فعالیت کشوری ، استانی و یا منطقه ای دارند ، مطرح شد.

براساس این گزارش، این موسسات باید مجوز تبلیغ خود را از شورای نظارت دریافت کنند.

کمال تاجیک مدیر روابط عمومی معاونت توسعه و مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش دراین خصوص گفت: آن دسته از موسساتی که قصد تبلیغ از طریق رسانه های سراسری را دارند می بایست مجوز تبلیغ خود را از طریق شورای نظارت مرکزی و آن موسساتی که قصد تبلیغ از طریق رسانه های استانی را دارند می بایست مجوز تبلیغ خود را از طریق شورای نظارت استان دریافت کنند.

وی ادامه داد: همچنین موسساتی که قصد تبلیغ در منطقه را دارند نیز باید مجوز خود را از طریق شورای نظارت منطقه دریافت کنند.

وی درارتباط با روند تبلیغات، افزود: شایسته است از این پس برای تبلیغاتی که از رسانه های ملی و روزنامه های کثیر الانتشار در سطح کشور پخش می شود، موسسات جهت دریافت مجوز لازم متن پیشنهادی، فیلم و یا تیزر مورد نظر را به این شورا تحویل دهند.

وی گفت: بدیهی است پس از اخذ تائید شورای نظارت مرکزی آموزشگاهها، پخش تبلیغ از رسانه ملی و یا چاپ آن در روزنامه کثیرالانتشار مجاز می باشد در غیر اینصورت به عنوان یکی از تخلفات موسسه یا آموزشگاه محسوب می شود و پرونده آن نیز در شورای نظارت مرکزی مطرح و طبق مقررات و آئین نامه با آنها برخورد می شود.

تاجیک افزود: این مصوبه از این تاریخ قابل اجرا می باشد و انتظار می رود تمامی رسانه ها، روزنامه ها و موسسات علمی آزاد، کنکور و زبان در این رابطه همکاری کنند.