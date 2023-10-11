معلمان دماوند جهاد تبیین را در مدارس شهرستان نهادینه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهرخانی عصر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش دماوند اظهار داشت: جهاد تبیین مسیر پیشرفت و تکامل جامعه ومردم را هموار می‌کند و زمینه‌ای برای رشد جوانان است.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان دماوند با بیان اینکه نباید خدشه‌ای به اعتماد عمومی و امید به آینده در دانش آموزان ایجاد شود عنوان داشت: مهمترین تمرکز دشمن، نا امید کردن نسل جوان است که باید نسبت به این جنگ شناختی، هوشیاری لازم را داشته باشیم.

وی گفت: باید خودباوری را به فرهنگی برای نسل جدید تبدیل کنیم و در این راستا با تولید محتوا، برنامه ریزی و فعالیت‌های فرهنگی، موجب ارتقای هویت ایرانی اسلامی نسل جوان و ایجاد غرور در مردم شویم.

طاهرخانی در پایان با اشاره به پیروزی جبهه مقاومت و شکست جبهه استکبار و حامیان آنها گفت: این پیروزی بزرگ موجب افتخار امت اسلام و ایران اسلامی است.