به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «دمرُل» به کارگردانی «شهرام محمدی» از نقده، نخستین نمایشی بود که در این جشنواره به روی صحنه رفت و مورد توجه شهروندان و تئاتر دوستان نیز قرار گرفت.

عصر امروز، سه نمایش دیگر به نام‌های پاییز، زندگی سگ مرده و هیپوفیز در این جشنواره به روی صحنه برود.

همچنین امشب، کارگاه آموزشی با تدریس دکتر علی یعقوب زاده برای علاقه مندان به تئاتر برگزار خواهد شد.

دبیر دومین جشنواره تئاتر طنز «قیزیل جام» نقده در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: اجراهای این جشنواره از امروز در ۲ نوبت صبح و عصر سالن استاد شهریار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نقده برگزار می‌شود

کمال مرادپور با اشاره به حضور ۹ اثر نمایشی از سطح استان در این جشنواره افزود: این آثار به مدت سه روز به روی صحنه خواهند رفت.

وی اظهار کرد: آئین اختتامیه این جشنواره عصر روز جمعه ۲۱ مهرماه در سالن آمفی تئاتر استاد شهریار شهرستان نقده با معرفی منتخبان برگزار خواهد شد.

مرادپور یادآور شد: مراسم رونمایی از پوستر دومین جشنواره استانی تئاتر طنز «قیزیل جام»، روز سه‌شنبه و با حضور مسؤولان، هنرمندان و اهالی رسانه در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نقده برگزار شد.

وی افزود: پوستر دومین جشنواره استانی تئاتر طنز قیزیل جام را «یوسف سلیمانی» طراحی و اجرا کرده است.

اولین دوره جشنواره استانی تئاتر طنز قیزیل جام روز با رویکرد آسیب‌های اجتماعی مهرماه سال ۱۴۰۱ برگزار شد درآن دوره جشنواره پس از بازخوانی ۵۹ متن رسیده از استان تعداد ۳۴ متن به مرحله بازبینی راه یافتند و پس از بازبینی آثار راه یافته تعداد ۹ اثر به بخش اصلی جشنواره و۲ اثر به بخش جنبی این جشنواره راه یافتند.