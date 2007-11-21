حجم روابط ایران و آفریقا امسال 60 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دور مذاکرات مشترک هیئت های عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران و تانزانیا، به ریاست دکتر داوودی معاون اول رئیس جمهور و علی محمد شین معاون رئیس جمهور تانزانیا برگزار شد.

معاون اول رئیس جمهور در این دور از مذاکرات با اشاره به پیوندهای عمیق تاریخی و دیرینه ملتهای ایران و تانزانیا، سیاست دولت را توسعه و ارتقای روابط با کشورهای آفریقایی به ویژه با کشورهای دوست و برادر دانست.

وی همچنین با اشاره به حجم خدمات فنی و مهندسی کشورمان با قاره آفریقا تا مرز یک میلیارد دلار یادآور شد: ساخت نیروگاه، تصفه آب، تولید خودرو، استخراج نفت، گاز و پتروشیمی، بهداشت، فروش واگن های راه آهن، از جمله زمینه هایی است که جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آفریقایی، در حال انجام پروژه های مشترک است.

داوودی با ابراز تاسف از کاهش همکاری های اقتصادی دو جانبه افزود: امیدواریم سفر معاون رئیس جمهوری تانزانیا، نقطه عطفی در توسعه روابط دو جانبه در زمینه های مختلف در راستای منافع دو ملت باشد.

وی با ابراز خرسندی از ارتباطات نزدیک دو ملت آمادگی کشورمان برای ارتقای بیش از پیش مناسبات در زمینه های مختلف سیاسی، فرهنگی، آموزشی، کشاورزی و فنی با تانزانیا را اعلام کرد.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه از صنعت توریسم و گردشگری به عنوان دو نمونه از همکاری های خوب و رو به رشد دو کشور یاد کرد و گفت: صنعت گردشگری و جهانگردی در دولت نهم یک تحول سیاسی پیدا کرده است و جمهوری اسلامی ایران علاقه مند است در این زمینه ارتباط بیشتر و نزدیک تری با مردم تانزانیا داشته باشد.

علی محمد شین معاون رئیس جمهوری تانزانیا نیز در این مذاکرات با تشکر از مهمان نوازی گرم جمهوری اسلامی ایران از وی و هیئت همراه هدف از سفر خود را به تهران توسعه و تحکیم روابط دو جانبه دانست.

وی مذاکرات و ملاقات خود را با مسئولان عالی رتبه کشورمان را مثبت خواند و با اشاره به پیشرفت ها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه های مختلف، خواستار انتقال تجربیات ارزنده جمهوری اسلامی ایران به کشور متبوعش شد.

معاون رئیس جمهور تانزانیا اراده سیاسی مسئولان بلند پایه کشورش را توسعه و تعمیق روز افزون همکاری ها با جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: امکانات و ظرفیت های زیادی برای همکاری در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که کشور تانزانیا خواستار بهره گیری بیشتر این امکانات برای ارتقای روابط دو جانبه است.

دکتر داوودی و عملی محمد شین در این دور مذاکرات بر پیگیری توافقات دو جانبه و توسعه همکاری ها تاکید کردند.

همچنین طرفین بر ضرورت گسترش همکاری های بانکی، فنی، مهندسی، پتروشیمی و کشاورزی تاکید کردند.