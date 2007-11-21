14 شهر جدید در کشور احداث شده است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهدی ذاکرالحسینی بعدازظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید صدرا از کاهش جمعیت کلانشهرها به عنوان یکی از خصوصیات شهرهای جدید یاد کرد و افزود: افزایش جمعیت در شهرهای قدیمی ارتقا قیمت زمین و مسکن را به همراه داشته و افزایش جاذبه های شهرهای جدید می تواند جمعیت زیادی را به سوی خود جلب کند.

وی ضمن تاکید بر رعایت اصول فنی و مهندسی در شهرهای جدید، استقرار شهرداری ها، دستگاه ها و ادارات و خدمات رسانی مناسب در این شهر ها را ضروری دانست.

ذاکرالحسینی با بیان اینکه برای عمران این شهرها در سطح کلان برنامه ریزی هایی نیزصورت گرفته یادآورشد: در طرح مسکن های 99 ساله بالغ بر یک میلیون مسکن در سطح کشور پیش بینی شده که از این تعداد 375 هزار مسکن در شهرهای جدید احداث می شود.

مدیرعامل شهرهای جدید وزارت مسکن و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت شهر جدید صدرا در استان فارس عنوان کرد: صدرا در مقایسه با دیگر شهرهای جدید وضعیت نامناسبی دارد.

ذاکرالحسینی خاطرنشان کرد: با استفاده از عوارض و مالیاتی که از زمین های افتاده در این شهر اخذ می شود می توان نسبت به توسعه و کیفی تر کردن این شهر اقدامات لازم را صورت داد.

در این مراسم حسن لطفعلیان به عنوان مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید صدرا معرفی و از زحمات مهدی عزیزخانی نیز تقدیر شد.

شهر جدید صدرا در فاصله 9 کیلومتری شمال شیراز واقع شده است.