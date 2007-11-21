مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری- صنعتی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل حکم رئیس جمهور به این شرح است :

جناب آقای محمود صلاحی

نظر به سوابق و تجربیات مفید، جنابعالی را به سمت مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب می نمایم.

شایسته است با بهره گیری از ظرفیت ها و استفاده از نظر صاحب نظران ذیصلاح و با توجه به قابلیت ها و ظرفیت های مناطق آزاد و ویژه در امور (ایرانگردی و جهانگردی، توسعه مراکز علمی و دانشگاهی، رشد و توسعه اقتصادی، امور زیربنایی، عمران و آبادانی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالای صنعتی و تبدیلی و صادرات مجدد) با برنامه روشن و کارآمد و نتیجه بخش و باایجاد هماهنگی بین سازمان های ذیربط و با رعایت قوانین و مقررات، تحولی چشمگیر و سریع در راستای تحقق اهداف چهارگانه دولت خدمتگزار صورت پذیرد.